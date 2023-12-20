منح 13 موظفاً من «تنمية المجتمع» بدبي الضبطية القضائية

المصدر: دبي - البيان

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احتفت هيئة تنمية المجتمع في دبي بحصول 13 من اختصاصيي حماية الطفل في الهيئة على صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بعد اجتيازهم لدورة الضبطية القضائية وتأهيلهم بالشكل الأمثل للتدخل الخاص بحماية الطفل وفقاً للقانون الاتحادي «وديمة».

وكرمت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام الهيئة الاختصاصيين الحاصلين على «الصفة» في احتفالية نظمتها الهيئة لهذا الغرض، وللتأكيد على أهمية هذه الخطوة في منح الشرعية والدعم للقائمين على حماية الطفل، وتمكينهم من اتخاذ الإجراءات المناسبة بشكل فوري لضمان الاستجابة السريعة لما يهدد سلامة الطفل أو ينتهك حقوقه.

وقالت معاليها: « مسؤولية حماية الطفل تقع على عاتق الجميع، فكل فرد، سواء في الأسرة أم المجتمع أم الحكومة، مسؤول عن ضمان توفير بيئة آمنة ينمو فيها الأطفال ويحصلون فيها على جميع حقوقهم».

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