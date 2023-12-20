النائب العام بدبي يستقبل القنصل القطري

المصدر: دبي ـ البيان

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استقبل المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، سعيد علي الهاجري القنصل العام لدولة قطر لدى إمارة دبي والإمارات الشمالية.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين النيابة العامة بدبي والقنصلية القطرية في المجالات القضائية والقانونية، ومناقشة آخر المستجدات وتبادل الأحاديث الودية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وفي نهاية اللقاء سلم النائب العام درع النيابة للقنصل.

حضر اللقاء المستشار يوسف حسن المطوع النائب العام المساعد والمستشار خليفة راشد ديماس المحامي العام الأول رئيس المكتب الفني للنائب العام. ومبارك الكبيسي سكرتير ثالث في القنصلية.

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