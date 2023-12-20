«كهرباء دبي» تطلق ورقة عمل حول المرونة المناخية

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي ورقة عمل حول المرونة المناخية في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.

وركزت الورقة التي أعدتها الهيئة بالتعاون مع شركة «مارش» العالمية المتخصصة في إدارة المخاطر وإحدى شركات مجموعة «مارش ماكلينان»، على الآليات والإجراءات التي اتخذتها الهيئة لضمان مواصلة المرونة المناخية في المجمع والتخفيف من تداعيات التغير المناخي، والتعامل مع مختلف السيناريوهات والمخاطر على مدار العقود المقبلة.

جاء الإطلاق خلال جلسة نقاشية تحت عنوان: «من تقليل المخاطر إلى المرونة: التأقلم مع التحديات المناخية»، سلطت الهيئة و«مارش» خلالها الضوء على نتائج الدراسة، وجهود الهيئة لتحقيق أعلى درجات الاستعداد وإدارة المخاطر المناخية الحالية والمستقبلية، وتعزيز مرونة قطاع الكهرباء والمياه، إضافة إلى مساعي الهيئة المتواصلة لتطوير قدراتها على الإدارة الاستباقية للمخاطر لتتمكن من مواصلة النمو والازدهار، والمحافظة على مكانتها بوصفها إحدى أفضل المؤسسات الخدماتية على مستوى العالم

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: تنفذ الهيئة باقة من المشاريع الرائدة عالمياً لتسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة والمتجددة وخفض انبعاث غازات الدفيئة وبناء مستقبل مستدام في دبي، انسجاماً مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.

وتركز ورقة العمل على أبرز مشاريع الهيئة في هذا المجال وهو مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم باستخدام نموذج المنتج المستقل للطاقة، وستبلغ طاقته الإنتاجية 5000 ميجاوات بحلول عام 2030، بتقنيتي الألواح الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة، باستثمارات تصل إلى 50 مليار درهم. وعند اكتماله، سيسهم المجمع في تجنب أكثر من 6.5 ملايين طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً. وتصل القدرة الإنتاجية الحالية للمجمع إلى 2.627 ميجاوات».

وقال أيمن الحوت، الرئيس التنفيذي لمارش لوساطة التأمين في الإمارات: «من خلال العمل مع هيئة كهرباء ومياه دبي، تعمل مارش ماكلينان بشكل استباقي على تقييم المخاطر المناخية في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي، للمساعدة في صياغة خطط التكيف المستقبلية وتحويل تحديات تغير المناخ إلى فرص لمزيد من النمو والتطوير. ونحن واثقون من أن هذا سيساعد على بناء الأسس لنهج مبتكر في المرونة مع تغير المناخ، ما يمكن المجتمعات من التكيف والازدهار في مواجهة تغير المناخ وآثاره المباشرة وغير المباشرة».

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