عبدالله المري: شرطة دبي تهتم دائماً بتقديم خدمات استباقية للمتعاملين

المصدر: دبي - البيان

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ترأس معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الاجتماع الدوري للجنة التنفيذية لمراكز الشرطة الذكية في مقر مختبر الابتكار، بحضور اللواء علي أحمد غانم، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي بالوكالة، والعميد الدكتور صالح الحمراني، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد ماجد السويدي، مدير مركز شرطة البرشاء، والعقيد بدر بوسمره، المنسق العام للجنة، وباقي أعضاء اللجنة، وعدد من الضباط.

وأكد معالي الفريق المري خلال الاجتماع، أن شرطة دبي بسمعتها ومكانتها الرائدة تهتم بشكل دائم ومستمر بتقديم خدمات استباقية للمتعاملين، وتمضي قدماً نحو تحقيق توجيهات القيادة الرشيدة، والرامية إلى جعل دولة الإمارات في طليعة دول العالم ريادة في مختلف المجالات، من خلال تقديم المبادرات النوعية التي تهدف إلى تحسين جودة حياة المجتمع، ومنها التجربة الفريدة من نوعها مراكز الشرطة الذكية التي أثبتت نجاحاً كبيراً ومتميزاً في تقديم خدماتها دون تدخل بشري.

واستمع الفريق المري والحضور إلى شرح عن مخرجات التحديثات الجديدة على استراتيجية مراكز الشرطة الذكية التي فاقت التوقعات، بإنجاز مجموعة من مشاريع مراكز الشرطة الذكية التي تنوعت ما بين مركز شرطة ذكي متكامل SPS، ونظام «الووك أن» و«الدرايف ثرو»، ومراكز نقاط الضواحي، والتي تقدم باقة متعددة من الخدمات الجنائية والمرورية والمجتمعية يصل عددها إلى 45 خدمة، بـ 7 لغات مختلفة على مدار 24 ساعة وطيلة أيام الأسبوع، بهدف تقديم خدمات تسهم في تعزيز الإحساس بالأمن والأمان ورفع جودة الحياة والمساهمة في جعل مدينة دبي الأذكى والأسعد عالمياً.

كما اطلع معاليه على تقرير مستوى إنجاز مشاريع مراكز الشرطة الذكية الداخلية والعالمية لعام 2023، بالإضافة إلى شرح خطة التسويق الجديدة لعام 2024 المخصصة لخدمات مراكز الشرطة الذكية.

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