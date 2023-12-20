برامج تدريب لتنمية مهارات التخطيط المالي السليم

المصدر: أبوظبي - البيان

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نفذت مؤسسة التنمية الأسرية في أبوظبي من خلال خدمة التخطيط المالي السليم مجموعة من الورش والبرامج التدريبية التي تعمل على تنمية وتعزيز مهارات الأفراد في الجانب المالي والاقتصادي، وتستهدف جميع فئات المجتمع من عمر 18 سنة فما فوق.

وركزت الورش التي قدمها الدكتور ناصر الشمري على محوري (الإنفاق والاستثمار) وتضمنت مجموعة من المحاور الأخرى منها: خريطة إدارة الدخل الشهري، كيفية تحديد الأهداف المالية المستقبلية، والاستراتيجيات والآليات التنفيذية نحو الاستقرار المالي، وما هي الأهداف المالية قصيرة المدى، وخطة وأدوات ترشيد المصروفات.

وركز الدكتور ناصر الشمري خلال الورش والبرنامج التدريبي على أهمية الادخار والعوائد المستقبلية التي تتحقق من خلاله وأهميته كذلك في ضبط التوازن المالي للفرد والأسرة، حيث عرف الادخار بأنه «القدرة على ضبط التوازن بين الدخل والمصروفات بحيث يتوفر فائض من الدخل، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال التركيز على زيادة الدخل وتوفير مصادر دخل إضافية، وترشيد الاستهلاك وضبطه بما يلبي احتياجات الأسرة دون إسراف».

وذكر الشمري أن الادخار ينقسم إلى نوعين هما الادخار الفائض الذي يعني ادخار ما يتبقى من المصروف الشهري، والادخار من المنبع وهو القيام بادخار جزء من المال بطريقة ثابتة، ومن ثم يتم توزيع باقي الدخل على المصروفات المتنوعة.

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