«موارد دبي» تناقش مستقبل التحول الرقمي

المصدر: دبي - البيان

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ناقش المشاركون في ملتقى الموارد البشرية الرابع للعام الجاري 2023 والذي نظمته دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي «مستقبل التحول الرقمي للموارد البشرية».

وركز المتحدثون خلال الملتقى الذي تم تنظيمه افتراضياً، وشارك فيه المسؤولون عن إدارات الموارد البشرية في دوائر حكومة دبي، على أفضل الحلول الرقمية المطبقة عالمياً في مجال الموارد البشرية، والاستفادة من الخبرات والتجارب في دعم الجهات الحكومية في دبي.

وأكد عبدالله بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن الدائرة تسارع الخطى لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة لصنع مستقبل الامارة الرقمي الرائد، وترسيخ مكانتها نموذجاً ملهماً في الحياة الرقمية، من خلال توفير الحلول الرقمية والإدارة الفعالة للبيانات لتعزيز مهارات الموظفين وتحفيزهم ومشاركتهم، ولتمكين الدائرة من اكتساب ميزة تنافسية مستدامة وتحقيق مؤشرات الريادة في قطاع الموارد البشرية، إذ تركز استراتيجية الدائرة 2023 ــ 2026، على تطوير قنوات ووسائل تقديم الخدمات من خلال التحول الرقمي والأتمتة المتقدمة.

وقال إن الدائرة أطلقت العديد من المشاريع التي تسهم في التحول الرقمي للموارد البشرية في الحكومة المحلية، من أبرزها مشروع تخطيط القوى العاملة و مشروع هندسة وظائف حكومة دبي، و مشروع قياس إنتاجية القوى العاملة.

وأكد الدكتور إبراهيم الخاجة مدير إدارة الموارد البشرية في الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، أهمية وضع الاستراتيجية للتحول الرقمي ومن ثم التعرف على احتياجات الكوادر البشرية، وبعد ذلك الحصول على أحدث التكنولوجيات لاستخدامها في عمليات التحول الرقمي.

وقال: «من الضروري اختيار التقنيات الحديثة في عمليات التحول الرقمي في قطاع الموارد البشرية، والمتطابقة مع الميتافيرس، وتقنية التعاملات الرقمية (بلوك تشين)، والتي يمكن تطويرها وتحديثها مستقبلاً.

وتحدثت علياء المهيري، مديرة إدارة خدمة العملاء في هيئة دبي الرقمية، في مداخلتها خلال الملتقى عن «الكفاءات الرقمية»، وقالت إن القيادة الرشيدة تحرص على رقمنة الحياة في دبي، وأن دبي الرقمية عملت وما زالت تعمل على إطلاق العديد من المشاريع التقنية لتعزيز مكانة الامارة رقميا.

وتناول عاصم الخاجة، مدير إدارة معلومات الموارد البشرية في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، «تطبيقات التحول الرقمي للموارد البشرية في حكومة دبي»، وأشار إلى التعاون الاستراتيجي مع دبي الرقمية في إطلاق العديد من المشاريع التقنية التي تخدم قطاع الموارد البشرية في الجهات الحكومية في دبي، والتعاون المثمر بين الجانبين في العديد من الدراسات والأبحاث.

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