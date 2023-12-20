تكريم الفائزين بمسابقة «تصميم أجمل مسجد»

المصدر: دبي - البيان

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كرمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، الفائزين في مسابقة تصميم أجمل مسجد في جزيرة لؤلؤة جميرا، خلال حفل نظمته الدائرة في الجامعة الأمريكية بدبي.

وفازت الطالبة فاطمة السادة، من الإمارات، بالمركز الأول، والطالب نضال الأشهب، فلسطيني، بالمركز الثاني والطالبة آنا دي سا، من البرازيل، بالمركز الثالث.

وقدمت شركة دبي القابضة للعقارات مكافآت نقدية للفائزين في التصاميم تبلغ 20 ألف درهم للمركز الأول، و15 ألف درهم، للمركز الثاني، و10 آلاف درهم للمركز الثالث،

وكرم محمد علي بن زايد الفلاسي، المدير التنفيذي لقطاع شؤون المساجد بالدائرة، الفائزين والمشاركين في المسابقة وسلمهم شهادات الشكر والتقدير.

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