محمد القرقاوي: نيفين خشاب نموذج لتميز الإنسان في قطاع علمي

المصدر: دبي - وائل نعيم

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نقل معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، تحيات ومباركة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى البروفيسورة نيفين خشاب، عميد مشارك بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية، الفائزة بجائزة نوابغ العرب عن فرع العلوم الطبيعية، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.

وأبلغ معاليه البروفيسورة نيفين خشاب، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومباركته لها بالفوز بجائزة نوابغ العرب عن فرع العلوم الطبيعية.

وقال معاليه مخاطباً البروفيسورة نيفين خشاب: فخورون بك ونتابعك ونسمع كل خير عنك.. أنت قدوة ليس لنا فحسب، وإنما للشباب في العالم العربي كله، فوجودك مفخرة لنا، وأنت اليوم فزت بجائزة نوابغ العرب عن قطاع العلوم، واللجنة كلها كانت وبنسبة عالية جداً تركز عليك وعلى الأعمال التي قمت بها في هذا القطاع. أنت نموذج للعالم العربي كله. وأضاف معاليه: أنت نموذج لتميز الإنسان في قطاع علمي، واليوم أقول لك بالنيابة عن أعضاء اللجنة العليا للنوابغ العرب: مبارك.. تستحقين كل خير.

بدورها، قالت البروفيسورة نيفين خشاب: أتقدم بالشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأتشرف بالجائزة والتكريم من سموه، وباختياري للفوز بجائزة «نوابغ العرب» في مجال العلوم، مؤكدة أنه «يمكننا عمل الكثير لتصبح لدينا هجرة معاكسة للعقول».

وأضافت: إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يتمتع بنظرة استشرافية للمستقبل في مختلف المجالات، وما وصلت إليه دبي اليوم يترجم هذه الرؤية المستقبلية.

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