«الأعمال الخيرية العالمية» تستعرض مشاريعها الإنسانية خلال 2023

المصدر: عجمان- وام

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اطلع مجلس أمناء هيئة الأعمال الخيرية العالمية على حجم المشاريع والبرامج والأنشطة الخيرية والإنسانية، التي تم تنفيذها خلال العام الحالي، وتبرعات حملة «تراحم من أجل غزة»، وأبرز المشاريع والمبادرات، التي تم تنفيذها، فيما اعتمد الموازنة السنوية لعام 2024.

جاء ذلك خلال اجتماعه الختامي لعام 2023 بعجمان، برئاسة الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي، رئيس مجلس الأمناء، وحضور نائب الرئيس عبدالرحمن المطيوعي، وأعضاء المجلس، والدكتور خالد الخاجة الأمين العام للهيئة.

وفي بداية الاجتماع توجه الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، ولسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان على دعمهما الدائم لمشاريع الهيئة ومبادراتها الخيرية، وإلى المحسنين أصحاب الأيادي البيضاء، والقلوب الرحيمة، الذين كان لهم دور رئيسي في نجاح كافة مبادرات الهيئة، مؤكداً أن عام 2023 كان عاماً استثنائياً في العطاء، وعكس الصورة المشرقة لهيئة الأعمال الخيرية العالمية، من خلال وقوفها مع الأشقاء والدول المتضررة من الحروب والكوارث، مثل فلسطين والمغرب وإندونيسيا.

وقال الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي: «الخير لا يعرف حدوداً أو جغرافيا، لذلك تميزت هيئة الأعمال الخيرية العالمية بوصولها لآلاف المحتاجين في مناطق متنوعة حول العالم، وربما كانت سباقة في الوصول إلى قرى معدومة ونائية لم تصلها أي جهة خيرية، وهذا يدل على حرص فرق العمل، وسعيها الدؤوب، لتكون رائدة في ميادين الإنسانية، وتحملها مشقة السفر وعناء الوصول لأولئك الذين عانوا من الجوع والعطش، وفتكت بهم الأمراض والأوبئة، وإن هذه الريادة يجب أن تكون حافزاً على مواصلة الجهود تحت مظلة وطن كبير، عرفه العالم بالبذل والعطاء».

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