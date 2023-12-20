سفير كازاخستان: تربطنا شراكة استراتيجية مع الإمارات

المصدر: أبوظبي - مصطفى خليفة

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أكد ماديار مينيلبيكوف سفير جمهورية كازاخستان لدى الدولة أن العلاقات الثنائية بين الإمارات وبلاده تسير بصورة متسارعة ووصلت إلى الشراكة الاستراتيجية، منوهاً بزيارة الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان لإمارات في يناير الماضي وإعلان البيان المشترك الذي أكد أهمية الشراكة الاقتصادية المثمرة بين البلدين والرغبة الأكيدة في تعزيز التعاون الاقتصادي بما يتفق مع المصالح الوطنية ورفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى مليار دولار، والعمل معاً في المجالات الواعدة مثل الطاقة المتجددة والأمن الغذائي والزراعة والتعدين والنقل والخدمات اللوجستية والبناء والتنمية والتعاون بين المراكز المالية الدولية وتعزيز التعاون السياسي والدبلوماسي والتجاري والاقتصادي والثقافي واستكمال إجراءات التصديق على اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار الموقعة بين البلدين، والتي من شأنها أن تسهم في تعميق التعاون في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية المختلفة الثنائية، لافتاً إلى أن عدد الاتفاقيات ومذكرات التعاون بين التي بلغت 150 اتفاقية ومذكرة .

وأشار إلى نجاح الإمارات في تنظيم مؤتمر (COP28) الذي حقق طموحات العالمية بشأن التصدي لتحديات المناخ وأهمها «اتفاق الإمارات» التاريخي. وأوضح السفير مينيلبيكوف أنه خلال هذا العام تم التوقيع على اتفاقيات ومذكرات تفاهم عدة، من بينها اتفاقية شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) لتطوير محطة طاقة رياح بقدرة إنتاجية تبلغ 1 جيجاواط مزودة بنظام بطاريات لتخزين الطاقة في كازاخستان، واتفاقية بين البلدين تتعلق بإدارة وتطوير مطار أستانا الدولي والذي ستقوم بتنفيذه شركة تيرمينالز القابضة.

كما استحوذت مجموعة موانئ أبوظبي بالتعاون مع شركة الخدمات البحرية واللوجستية التابعة للشركة الكازاخستانية الوطنية للنفط (كاز موناي غاز)، على ناقلتي نفط متطورتين وبدأت بتشغيلهما لنقل النفط الكازاخستاني في بحر قزوين. وتشكل الناقلتان استثماراً مشتركاً بقيمة تزيد على 128 مليون درهم.

وأشار إلى أن حجم الاستثمارات الإماراتية في كازاخستان خلال النصف الأول من هذا العام بلغ 408.7 ملايين دولار ومن كازاخستان حوالي 37.1 مليون دولار، إلى أن تطور العلاقات الثنائية بين البلدين ينعكس على حجم الرحلات الجوية بين البلدين والتي بلغت 70 رحلة أسبوعياً، وزيادة سياح الإمارات إلى كازاخستان إلى 50 ألف زائر العام الماضي.

وأشار السفير إلى أن كلاً من الجمهورية الكازاخية ودولة الإمارات ستوقعان اتفاقية قريباً حول تبادل واعتماد رخصة القيادة الإماراتية والكازاخية، ومن ثم إمكانية استخدام الرخصة في كلا البلدين.

وحول المجالات الاستثمارية في كازاخستان أوضح السفير ماديار مينيلبيكوف أن الحكومة الكازاخية تمنح تيسيرات عدة للمستثمرين العرب مشيراً إلى أن الشركات الكازاخية العاملة في دولة الإمارات بلغت حوالي 100 شركة، بينما تزيد الشركات الإماراتية المستثمرة في كازاخستان على 500 شركة تعمل في مختلف القطاعات.

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