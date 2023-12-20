بث مباشر لعمليتي قلب بمستشفى القاسمي في مؤتمر إسطنبول

المصدر: الشارقة- عصام الدين عوض

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استعرض فريق من أطباء في مركز القلب بمستشفى القاسمي بالشارقة، التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، صباح أول من أمس، ببث مباشر - خلال مؤتمر إسطنبول أوبتمال) بتركيا، المتخصص في العمليات المعقدة - عمليتي قلب لمريضين تتراوح أعمارهما ما بين 60 – 65 عاماً، عن طريق استخدام ثاقب (روتا أبليتر)، ومن ثم استخدام بالون الصدمات، بمشاركة مع مجموعة بريطانية متخصصة في العمليات الدقيقة.

وشهد المؤتمر، الذي عقد على مدى يومين، بث 12 حالة قلبية معقدة، منها حالتان من الإمارات لعربيين، أحدهما يعاني فشلاً كلوياً وأزمة وجلطة قلبية حادة، والآخر يعاني انسداد شريان تاماً ومزمناً، إضافة إلى الضغط وارتفاع الكوليسترول والسكر.

وأكد الدكتور عارف النورياني المدير التنفيذي لمستشفى القاسمي واستشاري أمراض القلب والقسطرة، أن كل عملية استغرقت ساعة ونصف الساعة، وحققت نجاح بنسبة 100 %، مشيراً إلى أن الحالات تم تجهيزها منذ فترة لعرضها خلال المؤتمر الطبي، حيث تم نقلها من وحدة القسطرة الحديثة بمستشفى القاسمي، والتي تم تزويدها من قبل مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية بأفضل الأجهزة والتقنيات الحديثة.

وأضاف أن المستشفى تلقى دعوة للمشاركة في البث المباشر للحالات في مؤتمر تركيا، موضحاً أن عدد الحالات التي تم نقلها عبر البث المباشر، يزيد على 12 حالة، منها حالتان من الإمارات، الحالة الأولى عبارة عن عملية لمريض عربي الجنسية يبلغ من العمر 66 عاماً، يعاني من فشل كلوي، ويجري غسيل كلوي بصورة منتظمة، وقد دخل المستشفى منذ أربعة أيام، وهو يعاني من أزمة وجلطة قلبية حادة.

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