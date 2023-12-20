«تنفيذي الشارقة» يناقش أنظمة المطالبات في المشروعات السكنية

المصدر: الشارقة - وام

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ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، أمس، اجتماع المجلس التنفيذي الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.

وناقش المجلس، سبل تطوير أنظمة إدارة المطالبات في المشروعات السكنية، لتطبيق نظام إدارة فعال يوفر القدرة على تسليم المشروع بجودة عالية مع الالتزام بمعايير البناء.

وهنأ المجلس صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمناسبة انعقاد الدور العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر للمجلس الاستشاري للإمارة، مؤكداً العمل معه لتطوير العمل الحكومي وتلبية احتياجات المجتمع.

وبحث المجلس، في اجتماعه، موضوعات متعلقة بمتابعة سير العمل الحكومي، وأداء الدوائر والهيئات الحكومية، ومناقشة تطوير التشريعات والأنظمة لمختلف القطاعات في الإمارة.

واطلع المجلس، على تقرير عن ضبط السوق الاقتصادي وتعزيز حماية المستهلك، والالتزام بالتشريعات الحكومية، وردع الظواهر السلبية التي تؤثر في استقرار السوق، مع الاستمرار في تحفيز البيئة الاقتصادية والاستثمارية للإمارة.

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