الشيخة فاطمة تهنئ حرم عبدالفتاح السيسي

المصدر: أبوظبي - وام

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بعثت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رسالة تهنئة إلى انتصار السيسي، حرم عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لجمهورية مصر العربية لولاية جديدة، متمنية داوم التقدم والتطور والازدهار لمصر وشعبها الكريم.

وجاء في رسالة سموها: «يطيب لي أن أعرب لفخامتكم عن أجمل التبريكات وأصدق التهاني بمناسبة فوز فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي حفظه الله ورعاه بالانتخابات الرئاسية لجمهورية مصر العربية الشقيقة، ونيله ثقة الشعب المصري مجدداً، بفضل الرؤية المستنيرة والقيادة الحكيمة لفخامته التي حققت نهضة تنموية وحضارية وعمرانية عظيمة لجمهورية مصر العربية، وإنه ليسعدني أن أبدي اعتزازي وفخري بما تشهده العلاقات المتميزة والتاريخية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية وما بلغت له من آفاق رائدة من التطور والنماء، والتي انعكس صداها وأثرها على مختلف المجالات التنموية ومستويات التعاون كافة، مستندة إلى روابط متينة من الأخوة الوطيدة والصداقة الراسخة بين البلدين قيادة وحكومةً وشعباً، لتصبح بمثابة نموذج يحتذى به في العلاقات الثنائية بين الدول العربية.. وندعو الله العلي القدير أن يديم على فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وفخامتكم موفور الصحة والعافية، وأن يمن على مصر الحبيبة وشعبها الكريم بدوام التقدم والتطور والرخاء والازدهار».

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