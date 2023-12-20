وفد نسائي ينقل تعازي «أم الإمارات» بوفاة نواف الأحمد

المصدر: الكويت - وام

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نقل وفد نسائي رفيع المستوى تعازي سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في وفاة المغفور له، بإذن الله تعالى، أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وأعربت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك عن أحر عبارات التعازي، وأصدق مشاعر المواساة في هذا المصاب الجلل، الذي لا راد لقضاء الله فيه، داعية سموها أن يتغمد فقيد الأمة العربية بواسع رحمته وعظيم غفرانه، ويسكنه فسيح جناته، وينعم عليه بعفوه ورضوانه، ويلهم آل الصباح الكرام، والشعب الكويتي الشقيق الصبر والسلوان.

وقدم الوفد، برئاسة نورة خليفة السويدي الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، واجب العزاء، لعموم أسرة آل الصباح الكرام في دولة الكويت الشقيقة.

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