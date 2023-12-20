سرور بن محمد ووزراء ومسؤولون يعزون في وفاة نواف الصباح

المصدر: أبوظبي ـ وام

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قدم سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وعدد من أصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة، واجب العزاء أمس، في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بمقر السفارة الكويتية في أبوظبي.

كان في الاستقبال، السفير جمال الغنيم سفير دولة الكويت المعتمد لدى الدولة، وأعضاء السفارة الكويتية في العاصمة أبوظبي.

وقدم واجب العزاء، معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي نورة محمد الكعبي وزيرة دولة، ومعالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، ومعالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة والشباب، ومعالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي خليفة شاهين المرر وزير دولة، ومعالي أحمد الصايغ وزير دولة، والدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع، والدكتور راشد علي الكعبي مساعد الوزير للشؤون العسكرية والأمنية في وزارة الخارجية، وأحمد علي البلوشي مدير إدارة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في وزارة الخارجية، وخالد الظاهري مدير إدارة شؤون الزيارات في وزارة الخارجية، وسلطان محمد الشامسي مساعد الوزير لشؤون التنمية والمنظمات الدولية في وزارة الخارجية، واللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي، والعميد سالم عبدالله بن براك الظاهري مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في الدولة وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين لدى الدولة.

وأعرب سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة، عن صادق تعازيهم ومواساتهم لأشقائهم في دولة الكويت، مشيدين بدور الفقيد الراحل في تعزيز أواصر الأخوة وتنمية العلاقات بين البلدين الشقيقين؛ كما دونوا عبارات التعزية والمواساة في سجل التعازي بمقر السفارة الكويتية سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بالرحمة والمغفرة، وأن ينعم على دولة الكويت الشقيقة بدوام الأمن والرخاء.

وكانت السفارة الكويتية لدى الدولة، قد أعلنت فتح سجل التعازي في مقر السفارة في أبوظبي لمدة ثلاثة أيام من الساعة العاشرة صباحاً، وحتى الثانية ظهراً.

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