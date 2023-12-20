سعود المعلا يؤكد أهمية الوصول بمراكز سعادة المتعاملين إلى أفضل المستويات العالمية

المصدر: أم القيوين ـ وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، صباح أمس بالديوان الأميري، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، وفداً من القيادة العامة لشرطة أم القيوين والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بأم القيوين بمناسبة حصول الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب ومركز شرطة المدينة الشامل ومركز خدمات المرور والترخيص على تصنيف 5 نجوم ضمن نتائج تصنيف قنوات الخدمة في الحكومة الاتحادية لنظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات لعام 2023.

وهنأ صاحب السمو حاكم أم القيوين، القيادة العامة لشرطة أم القيوين والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بأم القيوين على هذا التميز الذي يأتي ثمرة جهودهم المخلصة في تطبيق معايير منظومة الأداء الحكومي المتميز، وتعزيز رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة، بما يتماشى مع رؤية حكومة دولة الإمارات نحو تمكين القطاع الحكومي بالدولة من التفوق في أنظمته، وأدائه وخدماته ونتائجه، وتعزيز ثقافة الإبداع والولاء والتميز لدى كافة الموظفين.

وأكد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا أهمية تهيئة البيئة المناسبة لسعادة الأفراد والمتعاملين وترسيخ مفهوم السعادة كقيمة أساسية في المجتمع وتقديم خدمات حكومية متفوقة ومبتكرة والوصول بمراكز سعادة المتعاملين إلى أفضل المستويات العالمية بما يحقق تجربة استثنائية للمتعاملين عبر جميع قنوات تقديم الخدمة.

وقال سموه إن إسعاد المتعاملين يشكل أحد المحاور المهمة عند تقديم أي خدمة حكومية، وذلك من خلال تبني منهجية عمل تضع الأولوية لتطوير الخدمات بهدف مواصلة كسب ثقة المجتمع.

وأشاد سموه بأداء العاملين في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بأم القيوين ومركز شرطة السلمة الشامل ومركز خدمات المرور والترخيص، ما أسهم في حصولهم على تصنيف الخمس نجوم.. مشيراً إلى أن هذا الإنجاز هو ثمرة جهودهم وعملهم كفريق واحد وإصرارهم على التميز وحرصهم على تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين.

حضر الاستقبال الشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الأميري والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية بأم القيوين وسيف حميد سالم مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين.

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