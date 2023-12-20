80 شركة في معرض «سوربون أبوظبي» للتوظيف

المصدر: أبوظبي - البيان

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اختتمت جامعة السوربون أبوظبي النسخة الاستثنائية من معرض التوظيف السنوي أسطرلاب، المخصص لتعزيز التواصل بين جميع الطلاب والخريجين مع أصحاب الأعمال.

وشهد الحدث هذا العام إقبالاً شديداً، ما وفّر فرصاً واسعة النطاق لكل من طلبة وخريجي الجامعة للقاء مسؤولي التوظيف في الشركات مباشرة وفتح الباب لهم لدخول عالم الأعمال، فشارك في الحدث أكثر من 80 شركة بارزة، شملت مجموعة من الصناعات المتنوعة.

وقامت جامعة السوربون أبوظبي ومكتب أبوظبي للمقيمين، بتدعيم شراكتهما وإضفاء الطابع الرسمي عليها بتوقيع مذكرة تفاهم. ويهدف هذا التعاون إلى تسهيل طلبات الحصول على تأشيرة الإقامة الذهبية للمؤهلين والمرشحين من الطلبة والموظفين والخريجين المنتسبين إلى جامعة السوربون أبوظبي.

وتبرهن هذه الاتفاقية على التزام الجامعة توفير خدمات عالية الجودة لأفراد مجتمعها. وإضافة إلى ذلك، ستقدم جامعة السوربون أبوظبي منحاً دراسية لحاملي الإقامة الذهبية من خريجي المدارس المتفوقين، وفقاً للوائح الجامعة وأعداد الطلاب المعتمدة، مع مراعاة سياسة الجامعة.

وقال حارب المهيري، المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للمقيمين: «يحرص مكتب أبوظبي للمقيمين على جذب أفضل المواهب والطلبة المتميزين من جميع أنحاء العالم إلى إمارة أبوظبي، وذلك للحصول على أفضل مستويات التعليم العالي».

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