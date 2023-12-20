«موارد عجمان» تطلق برنامج المدرب الداخلي

المصدر: عجمان - البيان

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أطلقت دائرة الموارد البشرية بعجمان، بالتنسيق مع جمعية الإمارات للمستشارين والمدربين الإداريين برنامج المدرب الداخلي، الذي يهدف إلى تمكين موظفي حكومة عجمان ذوي الخبرة من مشاركة المعارف النوعية والتخصصية والمهارات، من خلال أنشطة تدريبية ومعرفية، تسهم في نقل المعرفة في الجهات الحكومية بالإمارة.

وبدأت الدائرة بالمرحلة الأولى من البرنامج، والتي تتضمن تقييم المرشحين والمستوفين للشروط الأولية، حيث تقدم ما يقارب أكثر من 30 مترشحاً من موظفي حكومة عجمان، وتم إخضاع جميع المتقدمين لمقابلات شخصية واختبارات القبول من جميع التخصصات بناء على معايير ومتطلبات البرنامج، التي حددتها الدائرة.

وأوضحت صفية المحرزي، مدير إدارة التدريب و التطوير في الدائرة أن إطلاق البرنامج يأتي في إطار أهداف الدائرة الاستراتيجية في تعزيز وتنمية كفاءات الموارد البشرية، وتطوير قدرات موظفي حكومة عجمان وتعزيز ثقافة التعلم المستمر، بما يسهم في تمكينهم من توظيف مهارات التقديم، والاستفادة من الخبرات المتبادلة في نقل المعرفة.

وقالت: إن برنامج المدرب الداخلي يأتي ضمن مبادرات الدائرة لتحسين مستوى التدريب والتطوير في الجهات الحكومية، حيث يهدف إلى توفير إطار شامل لتطوير المهارات التدريبية للمدربين الداخليين في الجهة، موضحة أنه سيتم توفير دورات تدريبية متخصصة تغطي مختلف جوانب عملية التدريب، مما يساعد في رفع مستوى فعالية التدريب، كما سيتيح لهم فرصة تقديم دورات تدريبية داخلية مخصصة.

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