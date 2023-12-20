الرياضات المائية.. تجربة فريدة مفعمة بالحيوية في سد حتا

المصدر: دبي ـ عدنان الغربي

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تعتبر الرياضات المائية جزءاً مهماً من جاذبية مدينة حتا وعنصراً أساسياً من ركائز السياحة الرياضية في المنطقة، كما تعد تجربة فريدة مفعمة بالحيوية في سد المدينة، حيث الارتباط بجميع الأنشطة والرياضات المائية بالسد الذي يشكل مسطحاً مائياً مثالياً لمحبي وعشاق رياضة التجديف على خلفية المناظر الجبلية الخلابة، وفرصة مذهلة في الهواء الطلق لعشاق اللياقة البدنية والباحثين عن المغامرة، كما يمثل وجهة رائعة للعديد من أنواع الرياضات الترفيهية المائية مثل ممارسة ركوب الدراجات المائية وركوب القوارب وللفعاليات الرياضية العالمية، وفعالية «نحن نجدف من أجل حتا» التي نظمها نادي دبي للرياضات البحرية قبل عامين، والتي حققت نجاحاً باهراً تعزز هذا العام بمشاركة أكثر من 1000 مشارك من جميع أنحاء الدولة وخارجها في فعالية «تحدي التجديف على الألواح – وقوفاً» ضمن «تحدي دبي للياقة» نوفمبر الماضي، والتي رسمت لوحة إبداعية راقية على سطح مياه بحيرة سد حتا.

مهرجان

وقال محمد عبدالله حارب الفلاحي المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، إن منطقة حتا بتنوعها البيئي وجمال الطبيعة تكتسب أهمية كبيرة كمنطقة جذب لممارسة مختلف الأنشطة والفعاليات لا سيما الرياضات المائية، مشيداً بتنظيم النسخة الأولى من مهرجان «شتانا في حتا» ضمن الموسم الجديد لوجهات دبي بالتعاون بين براند دبي، واللجنة العليا للإشراف على تطوير المنطقة، حيث يوفر المهرجان مجموعة من الفعاليات الثقافية المتنوعة والتجارب الترفيهية والرياضية، التي تشهد إقبالاً كبيراً وتفاعلاً من الجمهور في بحيرة ليم وحتا وادي هوب، والقرية التراثية وحصن حتا.

فعاليات

وأضاف الفلاحي: نادي دبي الدولي للرياضات البحرية وفي إطار توجهات مجلس إدارة النادي برئاسة أحمد سعيد بن مسحار خرج بفعالياته من شواطئ دبي الساحرة إلى المسطحات المائية الجميلة حول الإمارة، ومنها بحيرة سد حتا التي تعد واحدة من معالم الجذب السياحي في المنطقة والأفضل على الإطلاق لممارسة الفعاليات والأنشطة المائية.

وأكد المدير التنفيذي لنادي دبي أن الجميع في اللجنة المنظمة والمتسابقين والمتسابقات قد سعدوا جداً بخوض التجربة الفريدة في الإبحار داخل مياه البحيرة الزرقاء والعذبة حيث أقيم مهرجان مجتمعي كبير اجتذب العديد من الشخصيات الرياضية التي شاركت في الفعاليات، وفي مقدمتها الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث.

فكرة

وأشار إلى أن النادي سيعمل على تكرار فكرة المهرجان المجتمعي الكبير واعتماده بصفة دورية في روزنامة الفعاليات من أجل إثراء البرنامج بالتنوع، خاصة وأن الفعاليات التي ستقام ستناسب معايير الأمن والسلامة والمحافظة على البيئة وتقليل انبعاث الكربون، مؤكداً أن الفعاليات التي ينظمها النادي تتنقل بين معالم ومسطحات دانة الدنيا دبي، ومنها سباقات قوارب التجديف المحلية 30 قدماً التي تقام في القناة المائية وسباقات السفن والقوارب الشراعية المحلية والتي تتنقل بين معالم الواجهة البحرية وشواطئ أم سقيم وجميرا والدراجات المائية في شاطئ الشروق والشراعية الحديثة داخل جزر دبي وألواح التزحلق على الماء -كايت سيرف في شاطئ نسناس.

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