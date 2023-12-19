من هي نيفين الخشاب الفائزة بـ«نوابغ العرب» في العلوم الطبيعية؟

المصدر: البيان

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أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فوز البروفيسورة نيفين الخشاب بجائزة نوابغ العرب عن فرع العلوم الطبيعية، قائلاً "تحياتنا وتقديرنا للبروفيسورة نيفين وفخورون بنبوغها الذي يلهم أجيالاً عربية جديدة".

والبروفيسورة نيفين خشاب عميد مشارك في قسم الهندسة والعلوم الفيزيائية وأستاذ علوم الكيمياء بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية - المملكة العربية السعودية.

ومنحت جائزة نوابغ العرب عن فئة العلوم الطبيعية لعام 2023 للبروفيسورة نيفين خشاب تقديراً لإسهاماتها البارزة في تصنيع وتوليف وتطبيقات المواد متناهية الصغر، واستخداماتها في الأغراض الطبية، والصيدلانية والصناعية، والتطبيقات البيئية.

قدمت البروفيسورة نيفين أكثر من 275 بحثاً علمياً في مجالات مرتبطة بالكيمياء العضوية وعلم النانو، أسهمت أبحاثها وابتكاراتها في مجال طب النانو، من خلال مساهمتها بابتكار جزيئات نانوية جديدة تتحلل تلقائياً بمجرد تعرضها للضوء.

وقدمت البروفيسورة نيفين خشاب دراسات وأبحاثا معمقة في مجال الجزيئات التي يمكن التحكم في نافذيتها، حيث تمكنت من تصميمها على حسب حالة المريض، وهو ما يسهم في جعل الدواء أكثر تخصيصاً لكل حالة.

وركزت أبحاثها على أنظمة التغليف الذكي للأدوية، والبروتينات، والمواد الوراثية، وتوصيل المواد والتجميع الذاتي.

و تتنوع استخدامات الابتكارات العلمية والمواد الذكية التي طورتها البروفيسورة نيفين خشاب في عدة قطاعات، منها على المستوى الطبي في مجالات الاستشعار والتغليف والتوصيل الدوائي والعلاجي، وعلى المستوى الصناعي كما في المركبات النانوية ومواد الطلاء وغيرها، بالإضافة إلى المستوى البيئي، كما في حلول ومنصات الزراعة المستدامة.

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