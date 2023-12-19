«وطني الإمارات» تطلق مخيم الهوية الوطنية الثالث

المصدر: البيان

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أطلقت مؤسسة "وطني الإمارات" بالتعاون مع "خدمة الأمين"، مخيم الهوية الوطنية الثالث تحت شعار "تراثنا الوطني.. إرث مستدام". ويأتي المخيم في إطار جهود المؤسسة الرامية إلى بناء جيل يعي أهمية الانتماء للوطن والمساهمة في نمائه وتطوره، وذلك من خلال برامج تدريبية وتثقيفية متنوعة تشمل ورش العمل حول تاريخ الدولة وثقافتها وقيمها، بالإضافة إلى نشاطات ترفيهية ورياضية تعزز روح الفريق والانتماء، فضلاً عن فعاليات تطوعية تهدف إلى خدمة المجتمع وتعزيز الوعي بأهمية المسؤولية الاجتماعية.

وتقام فعاليات وأنشطة مخيم الهوية الوطنية الثالث في مجمع زايد التعليمي بمنطقة المزهر بإمارة دبي في الفترة من 18 إلى 28 ديسمبر 2023 فيما عدا أيام نهاية الأسبوع.

وسيشرف على فعاليات المخيم فريق من المدربين والمرشدين الأكفاء وذلك ضمن بيئةٍ تسهم في تعزيز التعاضُد والتآرز بين المشاركين وتساعدهم على بناء شبكات علاقات اجتماعية متينة. كما يهدف برامج فعاليات المخيم إلى تمكين المشاركين وتحفيزهم على إطلاق العنان لطاقاتهم وقدراتهم، وتوجيههم نحو المساهمة الإيجابية في بناء المجتمع.

وأكد سعادة ضرار بالهول الفلاسي، المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات، أن المخيم يتيح منصةً للأطفال والناشئة لتطوير مهارات القيادة والعمل الجماعي، ترجمةً لرؤية المؤسسة المتمحورة حول تعزيز قيم المواطَنَة الصالحة والإيجابية والانتماء، وترسيخ ثقافة المشاركة والعمل بروح الفريق الواحد. وأوضح الفلاسي أن المخيم يأتي في إطار التعاون بين المؤسسة و"خدمة الأمين"، ويركز على توفير تجربة تعليمية وترفيهية متكاملة للأطفال والناشئة، وتوطيد صلتهم بالتراث والهوية الوطنية بشكلٍ مستدام باعتبارهم قادة المستقبل، وتمكين جيلٍ جديد واعٍ وملتزم بمسؤولياته المجتمعية والوطنية.

وأكد الفلاسي على التزام المؤسسة الراسخ بتعزيز روح الانتماء للوطن، ورفد أجيال الناشئة والشباب بالسبل والأدوات الكفيلة بتعزيز دورهم في بناء مستقبل الوطن.

من جانبه، قال عمر الفلاسي، المشرف العام لخدمة الأمين: "في إطار التعاون المشترك مع مؤسسة وطني الإمارات والتزامنا الراسخ بتنشئة جيل ملتزم وواعٍ، قادر على تحمل المسؤوليات المجتمعية والوطنية. وتتماشى هذه المبادرة مع رؤيتنا بالوصول إلى بيئة أكثر أمناً لتحقيق تنمية مستدامة للمجتمع ورفاهيته والمساهمة معاً في المحافظة على سلامته. ويتيح المخيم للأطفال والناشئة فرصة تطوير مهارات القيادة والعمل الجماعي، ويُرسّخ فيهم حبّ الوطن والثقافة الإماراتية من خلال تنظيم ورش عمل متنوعة. ونُؤكّد على التزامنا بتعزيز روح الانتماء الوطني وتأصيل الموروث الثقافي الشعبي ودمج الأطفال في بيئة تراثية، وتمكين الأجيال المُقبلة من بناء مستقبل مشرق ومستدام"

وتشمل فعاليات المخيم العديد من البرامج والأنشطة التي تُعنى بتعزيز الهوية الوطنية والتراث والثقافة والجوانب المجتمعية والتطوعية والرياضية، إلى جانب المهارات الحياتية. كما يتضمن المخيم مسابقاتٍ لتحفيز روح المنافسة والاستكشاف لدى الأطفال والناشئة، وأنشطة مصممة ضمن قالب تعليمي ترفيهي لتطوير المهارات. وسيستقبل المخيم المشاركين للفئة العمرية من 6 إلى 14 عاماً من الذكور والإناث، من الساعة 8:00 صباحاً إلى الساعة 2:00 ظهراً.

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