صقر غباش يهنئ رئيس مجلس الشورى القطري

المصدر: أبو ظبي-البيان

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هنأ معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، دولة قطر الشقيقة، قيادة وشعباً بذكرى اليوم الوطني، متمنياً لشعبها كل تقدم ورفاهية وازدهار.

وقال معاليه في برقية تهنئة بعثها إلى حسن عبدالله الغانم رئيس مجلـس الشورى بمناسبة ذكرى اليوم الوطني، أن علاقات التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الشورى القطري هي تجسيد حقيقي للعلاقات الأخوية الصادقة التي تربط بين قيادتي وشعبي بلدينا التي تمتد جذورها لعقود طويلة من الزمن، وهي تمثل في الوقت عينه أحد الروافد الأساسية لتحقيق مبادئ العمل الخليجي والعربي المشترك في مختلف المجالات وفي جميع المحافل الدولية.

وقال معاليه: «يطيب لي بالأصالة عن نفسي ونيابة عن جميع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي أن أبعث لمعاليكم ولأعضاء مجلسكم الموقر بخالص تحياتنا الأخوية، مقرونة بأصدق عبارات التهنئة والمباركة لدولة قطر الشقيقة، قيادة وشعباً، بمناسبة يومها الوطني، سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ دولة قطر قيادة وشعباً وأن يديم عليها نعمة الأمن والازدهار، وأن يعيد هذه المناسبة وقد حققت قطر ما تصبو إليه من إنجازات في مختلف المجالات».

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