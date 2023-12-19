محمد بن زايد ومحمد بن راشد: كل عام وشعب قطر بخير وعز وأمان.. علاقاتنا أخوية وراسخة

المصدر: أبوظبي - وام

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى أخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لدولة قطر الشقيقة.

وقال سموه في تدوينة عبر منصة «X»: «أبارك لأخي الشيخ تميم بن حمد والشعب القطري الشقيق بمناسبة اليوم الوطني، متمنياً لدولة قطر دوام التقدم والنماء».

وأضاف سموه: «العلاقات الإماراتية- القطرية أخوية وراسخة، ونمضي معاً نحو تعزيزها وتوسيع آفاقها في مختلف المجالات، بما يعود بالخير والازدهار على البلدين وشعبيهما الشقيقين».

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، في تدوينة عبر منصة «X»: «كل عام وشعب قطر الشقيق بخير وعز وأمان بمناسبة اليوم الوطني القطري وتحت القيادة الحكيمة لأخي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني».

وأضاف سموه: «أدام الله عليهم الخير.. وأدام المحبة بين الشعبين.. وأدام استقرار وازدهار خليجنا وأمتنا العربية والإسلامية».

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان عبر منصة «X»: «أبارك لقطر الشقيقة قيادة وشعباً احتفالاتهم باليوم الوطني ونشاركهم أفراحهم الوطنية.. متمنياً لهم مزيداً من الإنجازات والرخاء والازدهار في ظل قيادة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني».

تبريكات

وبعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، برقيات تهنئة إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني.

وأعرب صاحب السمو حاكم الفجيرة، في برقيته، عن أحر التهاني لأمير قطر بهذه المناسبة، وعن أطيب التمنيات لشعب قطر بدوام التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقيتي تهنئة إلى أمير دولة قطر.

وقال صاحب السمو حاكم رأس الخيمة في برقيته: «أهنئ أخي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني.. روابط تاريخية متجذرة، وعلاقات أخوية راسخة تجمعنا بالأشقاء في قطر، حكومة وشعباً، تمنياتي لأخي تميم بن حمد، وللشعب القطري الشقيق تحقيق المزيد من التقدم والرقي والازدهار».

تهنئة

كما بعث سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، برقيات تهنئة مماثلة إلى أمير دولة قطر.

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