إطلاق برنامج للتطوير المهني في الأمن والدفاع المستدام

المصدر: أبوظبي - وام

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أطلقت أكاديمية ربدان، برنامج التطوير المهني في مجال الأمن والدفاع المُستدام، لكبار القادة والخبراء والمُتخصصين العاملين في المؤسسات الأمنية والدفاعية ضمن دول مجلس التعاون الخليجي، ومن المُقرر أن تبدأ عقد أولى دوراته خلال شهر فبراير 2024 في أبوظبي.

ويهدف البرنامج رفيع المستوى إلى تعزيز أولويات الأمن والدفاع الاستراتيجي الوطني لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي تشمل التطرف والأمن الوطني الحيوي، وبناء السلام والاستقرار، وتحديث القوى العاملة في مجال الأمن والدفاع، وأولويات الدفاع الوطني لدول مجلس التعاون الخليجي، والأمن البشري، واستراتيجيات الشرطة والعدالة، والاقتصاد والتجارة والسياحة.

ويتضمن البرنامج مجموعة فريدة من دورات التطوير المهني المتخصصة في القطاعات الأمنية والدفاعية، منها القيادة المعاصرة في الأمن والدفاع، ومكافحة الإرهاب العالمي، وإدارة الطوارئ وقيادة الحوادث، وإدارة استمرارية الأعمال، والملحق العسكري والاستشارات الأمنية، والعمل الشرطي العملياتي وإدارة الجريمة والمجتمع.

وأكد جيمس مورس، رئيس أكاديمية ربدان، أن هذا المشروع الاستثنائي يأتي انطلاقاً من رؤية أكثر تركيزاً على النطاق الإقليمي والعالمي، مُشيراً إلى أهمية الأمن الإقليمي في تعزيز الأمن الوطني لأي دولة في العالم، حيثُ صممت الأكاديمية هذا البرنامج الفريد ليعكس هذه الرؤية بشكل احترافي وتكاملي وشامل.

وعبّر مورس عن ثقته بأن هذا البرنامج سيُحدث نقلة نوعية في القدرات الأمنية والدفاعية لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث سيُشارك فيه كبار القادة والخبراء، ما سيُسهم في تبادل التجارب والخبرات، وبناء القدرات الأمنية والدفاعية المتخصصة، ومواكبة التغيرات العالمية والإقليمية المتسارعة.

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