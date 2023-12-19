محمد بن زايد ومحمد بن راشد: علاقات أخوية وتاريخية عميقة تربط الإمارات ومصر

المصدر: أبوظبي ــ وام

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هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لجمهورية مصر العربية الشقيقة، وتمنى صاحب السمو رئيس الدولة للرئيس عبدالفتاح السيسي التوفيق والسداد ومواصلة تحقيق المزيد من الإنجازات، مشيداً بمستوى العلاقات بين البلدين والبناء عليها لما فيه خير الشعبين الشقيقين ودعم الاستقرار في المنطقة.

وقال سموه في تدوينة على منصة «X»: «أهنئ أخي عبدالفتاح السيسي بفوزه بثقة الشعب المصري في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وأتمنى له التوفيق في تحقيق المزيد من الإنجازات من أجل تنمية مصر الشقيقة وازدهارها.. الإمارات ومصر تربطهما علاقات أخوية وتاريخية وسوف نواصل العمل على تعزيز هذه العلاقات لما فيه خير شعبينا ودعم التعاون والاستقرار في المنطقة».

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي.

تهنئة

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، في تدوينة على منصة «X»: «أبارك لأخي فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي فوزه بالانتخابات الرئاسية.. ونبارك للشعب المصري هذه المسيرة، ونتمنى لهم دوام الازدهار والاستقرار.. ونؤكد على عمق العلاقات الشعبية والاقتصادية والمستقبلية تحت قيادة البلدين الشقيقين».

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، عبر منصة «X»: «خالص التهاني إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لجمهورية مصر العربية ونيله ثقة الشعب المصري الشقيق.. تمنياتي له التوفيق والنجاح خلال المرحلة المقبلة في مواصلة مسيرة البناء والتقدم وتحقيق تطلعات شعبه إلى مزيد من التنمية والازدهار».

برقية

كما بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقيات تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لجمهورية مصر العربية الشقيقة، أعربوا خلالها عن خالص تهانيهم وتبريكاتهم للرئيس المصري وتمنياتهم له بالتوفيق والسداد.

كما بعث سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، برقيات تهنئة مماثلة، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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