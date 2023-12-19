مركز محمد بن راشد للفضاء يستضيف اجتماع جمعية فسيولوجيا الجاذبية

المصدر: دبي- البيان

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يستضيف مركز محمد بن راشد للفضاء، النسخة 43 من اجتماع الجمعية العالمية لفسيولوجيا الجاذبية، والذي سيقام للمرة الأولى في العالم العربي، من 26 إلى 31 مايو 2024 في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وسيجمع الباحثين، والعلماء، وممثلي وكالات الفضاء، والطلاب.

يهدف الاجتماع إلى تبادل المعرفة حول تأثير الجاذبية على الكائنات الحية في مجالَي علوم الأحياء وعلم وظائف الأعضاء، كما سيشهد إطلاق فرص في مجال الأبحاث والتعليم.

وقال سالم حميد المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، إن استضافة الاجتماع الـ 43 للجمعية العالمية لفسيولوجيا الجاذبية تشكل نقطة بارزة في الجهود المتواصلة لتعزيز تبادل المعرفة والتعاون العلمي، حيث يتوافق هذا الحدث مع الالتزام بتعزيز الفهم للفضاء وتأثيره على الحياة، من خلال جمع كبار الخبراء في فسيولوجيا الجاذبية، نسعى إلى تعزيز حدود الأبحاث والتعليم في علوم الفضاء، وتقديم إسهامات ذات أهمية في المجتمع العلمي على الصعيدين المحلي والعالمي.

وأضاف: تعاونت الجامعة معنا في العديد من المشاريع، بما في ذلك تجارب رائد الفضاء سلطان النيادي خلال مهمته التاريخية على متن محطة الفضاء الدولية، ومن خلال مثل هذه التعاونات، يمكننا حقاً إطلاق العنان لإمكانات الفضاء وتأثيراته العميقة على صحة الإنسان.

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