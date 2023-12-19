فعاليات ثقافية وتراثية في احتفال«كهرباء دبي» بيوم اللغة العربية

المصدر: دبي - البيان

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نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي، فعاليات اتسمت بطابع عربي وثقافي وتراثي، حرصاً منها على تعزيز الهوية الوطنية في المجتمع، وتزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية.

ونظمت الهيئة، ورشة عن الخط العربي لموظفيها ومعرضاً مصغراً لبيع الكتب العربية ووفرت مصادر وكتباً متنوعة بالعربية لتشجيع موظفيها على القراءة.

وشاركت الهيئة، نشرات إلكترونية داخلية تثقيفية تتضمن معلومات قيمة حول لغة الضاد، ونظمت في المبنى الرئيس فعاليات منوعة شملت أنشطة تفاعلية لاختبار معلومات الموظفين ومدى إلمامهم باللغة العربية، فضلاً عن استخدام وسم #بالعربي في مختلف قنوات التواصل الاجتماعي التابعة للهيئة.

وفي رسالة وجهها لموظفي الهيئة، قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «ندعم في الهيئة مساعي القيادة الرشيدة التي أخذت على عاتقها المحافظة على اللغة العربية وصونها، وتعزيز مكانتها الخالدة بين لغات العالم، ندرك مسؤوليتنا الوطنية والدينية والأخلاقية لحماية اللغة العربية، لغة القرآن الكريم، والحاضنة لهويتنا الوطنية وثقافتنا وتراثنا الأصيل، والجسر الذي يربطنا بجذورنا وتاريخنا، وطريقنا الرئيس نحو مستقبل أكثر ازدهاراً.

وأضاف معاليه: «لا ندخر جهداً لتعزيز استخدام اللغة العربية في جميع نواحي الحياة، ونعتمدها لغة أساسية في الاتصال الداخلي والخارجي وفي جميع خدماتنا المقدمة للجمهور، كما نعتمدها لغة أساسية في أنظمة العمل والتقارير المؤسسية الصادرة عن الهيئة، ونلتزم بأولوية تسمية مبادرات ومشاريع الهيئة باللغة العربية».

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