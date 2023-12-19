150 من أصحاب الهمم يشاركون في ورش المخيم الكشفي العربي

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

ت + ت - الحجم الطبيعي

شارك 150 من أصحاب الهمم في ورش متنوعة لأول مرة ضمن فعاليات المخيم الكشفي العربي الـ33 الذي يجمع الشباب الكشفيين من دول العالم العربي، وتستضيفه دبي لأول مرة تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وتنظمه جمعية كشافة الإمارات بالتعاون مع المنظمة الكشفية العربية - الإقليم الكشفي العربي، وتستمر الفعالية حتى 25 ديسمبر الجاري.

بدورها، زارت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع، المخيم الكشفي العربي الـ33، واطلعت على المعرض المقام في المخيم، والذي شارك فيه 19 دولة مختلفة.

وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، خلال زيارتها، على المشاركة المتميزة للشباب والفتيات في المخيم، وعبرت عن فخرها بتواجدهم على أرض الإمارات، ليقدموا أداء متميزاً ويظهروا مهاراتهم وقدراتهم في مختلف المجالات الكشفية والاجتماعية.

من جهتها، قالت الدكتورة فداء ذياب، مسؤولة لجنة أصحاب الهمم من مرشدات الإمارات: «مشاركة أصحاب الهمم لأول مرة في المخيم الكشفي العربي تعد خطوة تاريخية ومهمة في تعزيز التضامن وتكافل المجتمع، نحن فخورون بأن نكون شاهدين ومشاركين في هذه الفعالية الملهمة التي تعكس التقدم والتغيير الإيجابي في قبول وتعزيز دور أصحاب الهمم في مجتمعنا».

وعبر المشاركون من أصحاب الهمم، عن سعادتهم وامتنانهم لهذه الفرصة المميزة التي تمنحهم الفرصة للتعلم والتفاعل وتكوين صداقات جديدة مع الشباب الكشفي من مختلف الدول العربية، حيث يعكس هذا الحدث تعزيز التربية والتنمية الشاملة للشباب، وتعزيز دور الحركة الكشفية في بناء جيل متعلم ومسؤول في المجتمع العربي. في السياق، قدم محمد الدبيلي من أصحاب الهمم، ورشتين عن صناعة العطور والشموع، ويعتبر محمد نموذجاً حياً للإرادة والتحدي، حيث يستخدم قدراته ومهاراته لإلهام الآخرين وتعزيز الوعي بقدرات أصحاب الهمم.

كما قدمت ميار الحايك من أصحاب الهمم، ورشة عن الحرف اليدوية والتطريز والحرف اليدوية، وقالت إن العمل اليدوي يمثل فرصة قيمة لأصحاب الهمم للتعبير عن إبداعهم ومواهبهم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز