مكتوم بن محمد: كل عام وقطر تزهو بالأمن والأمان والعز والازدهار

المصدر: البيان

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بارك سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، لدولة قطر قيادة وشعباً، يومها الوطني.

ونشر سموه فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "X" معلقاً عليه: "نبارك لقطر قيادةً وشعباً يومها الوطني، تجمعنا مع قطر أخوةٌ خالدة بعمق خليجنا، وراسخةٌ بوحدة آمالنا وتطلعاتنا، وطموحةٌ بحجم أحلامنا، منطلقين من أصالة ماضٍ مشترك ورؤى مستقبلٍ قادم".

وأضاف سموه: "كل عام وقطر تزهو بالأمن والأمان والعز والازدهار".

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