محمد بن راشد: كل عام وشعب قطر الشقيق بخير وعز وأمان تحت قيادة تميم بن حمد

المصدر: البيان

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هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، دولة قطر حكومة وشعباً، بمناسبة اليوم الوطني.

وقال سموه في تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعي "X": "كل عام وشعب قطر الشقيق بخير وعز وأمان بمناسبة اليوم الوطني القطري وتحت القيادة الحكيمة لأخي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني".

وأضاف سموه: "أدام الله عليهم الخير.. وأدام المحبة بين الشعبين .. وأدام استقرار وازدهار خليجنا وأمتنا العربية والإسلامية".

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