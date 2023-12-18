«جاهزية» يواصل تقديم خدمات تشخيصية وعلاجية في الدولة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

بدأت دفعة جديدة من الفرق الإماراتية الطبية الاحتياطية المساندة، مهامها التدريبية في طب المجتمع والطب الميداني والإنساني في العيادات المتحركة والمستشفيات المتنقلة في محطتها الحالية في إمارة أبوظبي، ومن ثم إلى مختلف إمارات الدولة، بمبادرة من برنامج الإمارات للجاهزية والاستجابة الطبية «جاهزية»، وبرنامج الإمارات للتطوع الصحي «تطوع»، ومركز أبوظبي لطب الكوارث، والمؤسسة الوطنية للتدريب «تدريب»، واستقطاب وبناء قدرات وتأهيل العاملين في مستشفيات الدولة الحكومية والخاصة، وتمكينهم للاستجابة الطبية المجتمعية، لتقديم خدمات تشخيصية وعلاجية ووقائية في الأحياء السكنية والعمالية والرياضية، والمؤسسات الحكومية، وفق منهج موحد ومعتمد، وفق أفضل المعايير العالمية.

وانطلقت الفرق الطبية المجتمعية، أمس، من أبوظبي، وستواصل في محطات أخرى في مختلف إمارات الدولة، ويتضمن برنامج العمل جولات ميدانية في مختلف أنحاء الإمارات، بواقع أربع زيارات شهرياً، وفي كل زيارة يتم تشغيل العيادات المتحركة والمستشفيات الميدانية المتنقلة، نحو يومين، في استقبال الحالات المرضية والمراجعين، وتقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية والتثقيفية، من قبل نخبة من الأطباء والكوادر الفنية ذات الخبرة الواسعة والكفاءة العالية، بالتنسيق مع الجهات الصحية الحكومية والخاصة.

وأكد جراح القلب الدكتور عادل الشامري الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء، رئيس أطباء الإمارات، أن «جاهزية» نجحت في تدريب 5 آلاف من العاملين الصحيين في مختلف المجالات الطبية التخصصية، بهدف بناء القدرات والجاهزية والتأهب، كما نجحت في إيجاد الفرص لتمكين خط الدفاع الأول في خدمة المجتمع المحلي، خلال الحالات الطارئة، إضافة إلى بناء قاعدة بيانات من الكوادر الطبية المدربة والمؤهلة، للمشاركة ضمن جهود الدول في ميادين العمل الإنساني والإغاثي.

وقال إن «جاهزية» دشن مبادرة مبتكرة من مكتب فخر الوطن وأطباء الإمارات وشركة «صحة»، وكلية فاطمة للعلوم الصحية، تهدف إلى تطوير مهارات 20 ألفاً من العاملين الصحيين في مستشفيات الدولة الحكومية والخاصة، بالشراكة مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والكوارث والأزمات، ودائرة الصحة أبوظبي، وهيئة الصحة بدبي.

وأوضح الشامري أن الفرق المذكورة أثبتت جدارتها وأهميتها الاستراتيجية في دعم مؤسسات الدول الصحية بكوادر طبية مدربة، وتجهيزات طبية متحركة، ومستشفيات ميدانية متنقلة، في إطار خطة استراتيجية لبناء قدرات وجاهزية جميع العاملين الصحيين في القطاع الطبي، إضافة إلى إدارة وتشغيل 7 مستشفيات ميدانية، وعيادات متنقلة، في مختلف إمارات الدولة، بالتنسيق مع الشركاء من المؤسسات الصحية والأكاديمية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز