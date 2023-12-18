«تنمية المجتمع» بأبوظبي تطلق منصة معلومات رياضية

المصدر: أبوظبي- البيان

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أطلقت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، منصة البيانات الرياضية، الهادفة لجمع ودمج البيانات المرتبطة من جهات حكومية عدة، وتعزيز قدرة الجهات المعنية بالقطاع الرياضي على اتخاذ قرارات فعالة ومؤثرة، وتحفيز الوصول إلى مجتمع نشط يمارس الرياضة.

كما تهدف المنصة، إلى توفير رؤية شاملة لأداء قطاع الرياضة، وكذلك تسخير قوة البيانات لدعم نمو هذا القطاع الحيوي، حيث تعد المنصة عنصراً محورياً في مشروع حوكمة البيانات الرياضية، ما يعزز دور الدائرة بصفتها الجهة المنظمة لقطاع الرياضة في إمارة أبوظبي.

ويأتي ذلك انطلاقاً من التزام الدائرة بالعمل مع الشركاء على تطوير قطاع الرياضة في أبوظبي، حيث تعمل المنصة على تقييم مؤشرات الأداء الرئيسة لمحاور القطاع الرياضي، والتي تشمل الحوكمة والمرافق والرياضات المجتمعية، والرياضات الاحترافية، والفعاليات الرياضية، والاقتصاد الرياضي.

وتتضمن المنصة، مجموعة بيانات دقيقة حول مجالات متنوعة ضمن القطاع الرياضي في أبوظبي، إلى جانب بيانات من الدراسات التي أجرتها دائرة تنمية المجتمع، الأمر الذي يؤكد جهود التعاون بين الدائرة والجهات الحكومية المعنية بالقطاع في الإمارة.

وقال محمد هلال البلوشي، المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والرياضة في دائرة تنمية المجتمع: «تعبر منصة البيانات الرياضية لدينا عن التزامنا الراسخ بتعزيز النظام الرياضي في أبوظبي، من خلال الاعتماد على البيانات في اتخاذ القرار وتصميم البرامج والسياسات المحفزة للقطاع، فمن خلال تجميع البيانات ذات الصلة من مصادر مختلفة، نسهم في تمكين الشركاء الأساسيين في قطاع الرياضة بشقيه العام والخاص، من التعاون بشكل استراتيجي مع بعضهم بعض، إلى جانب تعزيز مهمتنا المتمثلة في تنمية مجتمع نشط وحيوي ومتماسك». وأضاف: «تؤمن دائرة تنمية المجتمع بأهمية تعزيز التعاون ما يضمن استمرار النمو والتقدم في قطاع الرياضة في أبوظبي، من خلال الوصول إلى مجتمع صحي ونشط وبيئة رياضية قوية وعملية».

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