تتويج الفائزين في برنامج الرماية بشرطة رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - وام

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شهد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة، الحفل الختامي للبرنامج التدريبي السنوي للرماية 2023، الذي أقيم في ميدان الرماية بمنطقة السوان برأس الخيمة، بحضور العميد جمال أحمد الطير، نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة، والمديرين العامين ومديري الإدارات وكبار الضباط.

وتم في مستهل البرنامج، تقديم استعراض لمهام وقدرات وحدة الكلاب البوليسية k9، التابعة لشرطة رأس الخيمة، في التعامل مع الأحداث بحرفية عالية، فيما قدمت موسيقى الشرطة، معزوفات وطنية تراثية، تعكس الموروث الشعبي والثقافي الأصيل لدولة الإمارات. وقال قائد عام شرطة رأس الخيمة في كلمته، إن الاحتفاء ببطولات الرماية السنوية، والبرامج التدريبية الأخرى، يعد خطوة حيوية ومهمة، تقربنا من الاختيار الصحيح والجدي للكوادر المتميزة من المشاركين في تلك المنافسات السنوية، ومساهمة هذه البرامج في تطوير كفاءات منتسبي القيادة، وصقل مهاراتهم لدعم العمليات النوعية الشرطية.

وأوضح العقيد فهد الحداد، مدير مركز تدريب شرطة رأس الخيمة، أن مركز تدريب شرطة رأس الخيمة، نفذ خلال العام الجاري 42 دورة تدريبية متخصصة، وورش عمل بلغ عدد المستفيدين منها 1707 من منتسبي القيادة. وقام القائد العام لشرطة رأس الخيمة، بتتويج الفائزين الثلاثة بالمراكز الأولى.

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