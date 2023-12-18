«إرادة» ونادي الإمارات العلمي يخرّجان 14 متدرباً

المصدر: دبي - البيان

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احتفى مركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي، بـ 14 من أصحاب الإرادة الذين أنهوا دورة تدريبية في علوم الحاسوب، قدمها نادي الإمارات العلمي، في إطار اتفاقية تعاون مشتركة، أبرمها المركز مؤخراً.

وخلال الحفل الذي حضره عبد الرزاق أميري، المدير التنفيذي لمركز إرادة، والدكتور عيسى البستكي، رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات العلمي، ألقى الدكتور عبد الله الأنصاري مدير الأبحاث والتوعية المجتمعية، كلمة ترحيبية، عبّر فيها عن سعادتهم باستكمال 14 من أصحاب الإرادة المتعافين من الإدمان لمتطلبات الدورة الأولى لعلوم الحاسوب، والتي تم عقدها بالتعاون مع نادي الإمارات العلمي، مؤكداً على أهمية التدريب المهني في تعزيز المهارات والقدرات لديهم، لتهيئتهم لمرحلة الدعم المجتمعي، من خلال تطوير مهارات التواصل، ورفع فرص حصولهم على الوظيفة.

بدوره، قال الدكتور عيسى البستكي، رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات العلمي: ارتأينا ضرورة تطوير مهارات المتعافين، باعتبار تنمية مواهبهم، وتعزيز قدراتهم جزءاً مهماً وركناً أصيلاً في مسيرة العلاج، لافتاً إلى أن الخريجين باتوا يمتلكون بعض المهارات التي قد تمكنهم من المساهمة في المجتمع، مشيراً إلى أن الدورة عقدت على مدار شهر، بواقع مرتين أسبوعياً، وبمجموع 25 ساعة.

وأضاف: سيكون هناك دورات متقدمة في الروبوتات والأمن السيبراني وغيرها، معرباً عن فرحته بالخريجين جميعاً، متمنياً لهم التوفيق والسداد. كما تضمن الحفل عروضاً تقديمية ومشاركات من بعض الخريجين، وتسليم شهادات التكريم والجوائز التقديرية لهم.

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