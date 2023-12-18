تخريج 28 إطفائياً من أكاديمية الدفاع المدني بدبي

المصدر: دبي - البيان

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احتفلت الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، بتخريج دورة الإطفاء التأسيسية الدفعة 43 في مقر أكاديمية الدفاع المدني لعدد 28 إطفائياً، برعاية وبحضور اللواء جمال بن عاضد المهيري، مساعد المدير العام لشؤون الموارد والخدمات المساندة في الدفاع المدني بدبي.

تدريب

وأشار اللواء جمال المهيري، إلى أن الدفاع المدني بدبي، يعمل بصورة مستمرة لاستدامة التدريب والتأهيل لكل عناصره، في إطار الحرص على بلوغ الأهداف المقررة، والوصول إلى أفضل الأساليب والوسائل المتبعة في تأهيل الكادر البشري، من خلال تنمية القدرات المهنية لمواجهة التحديات التي تنتظرهم انطلاقاً من دورهم الوطني والإنساني في حماية الأرواح والممتلكات.

حرص

وأكد المهيري، أهمية تطبيق العلوم والمهارات التي اكتسبها الخريجون خلال الدورة وترجمتها بدقة وتميز على أرض الواقع من خلال عملهم في مراكز الإطفاء والإنقاذ، مشيداً بحرصهم ومثابرتهم واجتهادهم ورغبتهم في خدمة وطنهم.

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