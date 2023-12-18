جمعية الإمارات للسرطان تنظم 100 مبادرة وفعالية 2023

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

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أطلقت «جمعية الإمارات للسرطان» خلال العام الجاري أكثر من 100 مبادرة وفعالية وعقدت 5 اتفاقيات تعاون، إلى جانب تقديم دعم مادي بشكل شهري لعدد 65 حالة في شتى إمارات الدولة، وتقديم مساعدات عينية لعدد 99 أسرة.

وأكد الشيخ الدكتور سالم محمد بالركاض العامري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للسرطان في منطقة العين، أن طاقم عمل الجمعية يأخذ على عاتقه تحمل مسؤولية وأمانة المساهمة بمكافحة مرض السرطان.

ولفت إلى أن الجمعية تواصل نشاطها الداعم للمرضى على صعيد التوعية والمساندة المادية والمعنوية، والأخذ بأيديهم لمواجهة المرض، وتمكنت من إنقاذ حياة العديد من المرضى الذين كادوا أن يستسلموا للمرض، وأثمرت جهودها في إعادة الأمل إلى المرضى وعائلاتهم، وألهمت المتبرعين أصحاب الأيادي البيضاء والمجتمع ككل على مواصلة مسيرة الخير والعطاء.

أبحاث

وأشار الشيخ الدكتور سالم بالركاض إلى حرص الجمعية في الوقت ذاته إلى دعم الأبحاث الطبية في مجال مكافحة السرطان وتشخيصه وعلاجه في مراحله المبكرة، والتأكيد على الحاجة الملحة والفعلية لمضاعفة عدد الأبحاث المعنية والمتخصصة بدراسة السرطان بشتى أنواعه.

وأوضح أن الأبحاث العلمية المتخصصة بمرض السرطان من شأنها أن توفر قاعدة من البيانات اللازمة لوضع الخطط اللازمة لتحقيق نجاحها. وعلينا الاستفادة أيضاً من التقنيات لخدمة هذا التوجه، كما أن الأبحاث العلمية في قطاع السرطان تدعم فعلياً قدرة الجهات المعنية في محاربة المرض، منوهاً إلى أن النتائج المرجوة تكمن في تقليل الإصابة من مرض السرطان بشتى أنواعه.

اتفاقيات

وأوضح أن الجمعية ستعمل خلال العام الجديد على زيادة عدد الاتفاقيات التي من شأنها أن تسهم وبشكل رائد في دعم المرضى على الصعد كافة، وليس هذا فحسب، إذ تتطلع الجمعية في العام المقبل إلى تفعيل مشاركتها في شتى البرامج والحملات المعنية بالتوعية بالسرطان انطلاقاً من حرصها على المشاركة بمختلف الفعاليات والمبادرات المحلية الإقليمية والدولية الرامية إلى مكافحة السرطان، ودورها في تعزيز روح التعاون في المجتمع، وذلك تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات في مكافحة المرض.

تطور

وأشار إلى أن الجمعية ستجتهد بأن تكون لها هويتها الجديدة في العام الجديد، بما يعكس التطور الذي تشهده الجمعية ورؤيتها الرامية للعيش في عالم يتحدى مرض السرطان، مع التأكيد على السعي الدائم للحفاظ على التزامها الثابت بمهمتها في التوعية بحياة صحية آمنة وتوفير الدعم والرعاية للمرضى وذويهم، وضخ المزيد من الإلهام في طرق الدعم والتوعية لمواجهة المرض.

إشادة

كما أشاد بجهود أعضاء وعضوات جمعية الإمارات للسرطان، الذين يجتهدون فعلياً لتحقيق نجاح كل الفعاليات والمبادرات التي تنظمها وتطلقها الجمعية، والرامية لنشر وتعزيز الوعي بالمرض وأهمية الكشف عنه. وأضاف: يتمثل هدفنا المستدام في تقليل الآثار السلبية والأعباء المادية التي يفرضها مرض السرطان من خلال توفير أنواع مختلفة من المساعدة للمرضى وعائلاتهم في جميع أنحاء الدولة .

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