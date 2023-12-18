«أوقاف دبي» تفتتح وقف «بوخزيمة» بـ7.6 ملايين درهم

المصدر: دبي - البيان

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افتتحت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر بدبي، وقف «بوخزيمة» الخيري، في منطقة الضغاية، على أن يصرف العائد على رعاية المساجد.

ويأتي «وقف بوخزيمة» ضمن مشروعات المؤسسة الوقفية، التي يخصص ريعها لرعاية مسجد الدبوس في منطقة الضغاية، وقد أطلقت المؤسسة المشروع ضمن مبادرة «بيتاً في الجنة» التي أعلنت عنها منذ بداية عام 2021.

ويتكون المشروع من بناية سكنية مجهزة بكامل المرافق تضم 10 استوديوهات ومحلاً تجارياً، حيث تبلغ مساحة البناء 7.396 قدم مربعاً في منطقة الضغاية، وتقدر تكاليف الإنشاء والتشييد مع قيمة قطعة الأرض الإجمالي نحو 7.6 ملايين درهم، بعائد استثماري سنوي يبلغ 8 % من القيمة الإجمالية للمشروع.

وأكد علي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر، أن المشروع يهدف لتغطية مصروفات مسجد الدبوس في منطقة الضغاية، وذلك بحسب رغبة الواقف، لافتاً إلى أن المؤسسة باشرت فور إنجاز المشروع بتحويل المبنى إلى قسم إدارة العقارات لتأجيره وصرف عوائد استثماره على صيانة ورعاية المسجد المذكور.

احتياجات

وأضاف المطوع إن المؤسسة تسعى إلى توفير احتياجات المساجد في إمارة دبي، من خلال إطلاق الحملات الرامية إلى تحقيق الهدف الرئيسي بتخصيص وقف لكل مسجد من مساجد الإمارة، وذلك في إطار استراتيجية الوقف بإمارة دبي والتي تهدف إلى تعزيز التنوع والتكافل المجتمعي للوقف ودعم العمل الإنساني المستدام وخدمة المجتمع وتلبية احتياجاته.

وبينت المؤسسة أن المشاريع الخاصة بمصرف الشؤون الإسلامية التي تكفلت بإنشائها منذ تأسيس المصرف بلغ 21 مشروعاً بتكلفة إجمالية لجميع المشاريع المنفذة والمستقبلية قدرت بنحو 403 ملايين درهم، فيما تقدر نسبة العائد الإجمالي للمشاريع بـ 20 % من القيمة الإجمالية.

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