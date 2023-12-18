تجارب ميدانية في أمريكا لخبراء تخطيط الحوادث بشرطة أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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ألحقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي خبراءها الدوليين في بناء وتخطيط الحوادث ضمن تجارب ميدانية في مدينة شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية تركزت على بناء وتخطيط حوادث الشاحنات وحوادث الدهس وحوادث الدراجات.

وأوضح اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري مدير قطاع العمليات المركزية أن شرطة أبوظبي نجحت في زيادة عدد خبرائها الدوليين في بناء وتخطيط الحوادث ليصل حالياً إلى 10 خبراء دوليين بعد حصول أحد منتسبيها على شهادة الاعتماد الدولي من منظمة «ACTAR» للسلامة المرورية.

وذكر أن هذا الإنجاز يؤهل شرطة أبوظبي للانضمام إلى عضوية منظمة «ACTAR» للسلامة المرورية لتصبح بذلك دولة الإمارات من أوائل دول منطقة الشرق الأوسط ضمن المنظمة الدولية مما يعزز جهودها الريادية دولياً في مجال بناء وتخطيط الحوادث المرورية بشهادات موثوقة ومعتمدة عالمياً.

وأكد الاهتمام برفع إمكانات الخبراء الدوليين وتعزيز خبراتهم الدولية الميدانية بما يعزز الجهود في تحقيق الرؤية الاستراتيجية «أبوظبي رائدة عالمياً في استدامة الأمن والأمان» وتطوير مخرجات الحادث المروري بأسلوب علمي وتحليل هندسي للحوادث الجسيمة وتقديم الاستشارات للهيئات القضائية. وأوضح أن الخبراء الدوليين سيكتسبون بالتحاقهم بالتجارب الميدانية في الولايات المتحدة الأمريكية المزيد من المهارات المتقدمة ، وتحديد آلية وقوع الحادث في ثلاث مراحل: قبل وقوع الحادث، وأثناء وقوع الحادث، وبعد وقوع الحادث، وتحديد سرعات المركبات عند الاصطدام.

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