حسين المحمودي رئيساً للجمعية الدولية لمجمعات العلوم والتكنولوجيا

المصدر: الشارقة ـ البيان

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انتخبت الجمعية الدولية لمجمعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار (IASP)، عن منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا (WANA)، حسين محمد المحمودي، المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، رئيساً إقليمياً للجمعية، وذلك تقديراً للتقدم الكبير الذي حققته دولة الإمارات في الابتكار وتطوير مجمعات التكنولوجيا والبحث والتطوير. وتعتبر الجمعية بمثابة «شبكة عالمية لمجمعات التكنولوجيا والابتكار»، تأسست العام 1984، وتضم في عضويتها 350 مجمعاً تكنولوجياً من 80 دولة، وتستضيف أكثر من 40 مؤتمراً عالمياً و180 حدثاً إقليمياً.

وبصفته رئيساً إقليمياً، سيكون المحمودي بمثابة صوت وممثل الأعضاء في هذه المنطقة، إذ سيعمل على تعزيز فرص الأعمال الجديدة وتنشيط دور الأعضاء في المنطقة، من خلال تنظيم الفعاليات والاجتماعات الإقليمية للمساعدة في دفع عملية النمو والتقدم، وإثراء تجربة الجمعية الدولية في المنطقة خلال فترة ولايته التي تمتد عامين، كما سيكون المحمودي بهذا الاختيار عضواً في مجلس إدارة الجمعية الدولية لمجمعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار (IASP).

ويأتي الإعلان في الوقت الذي تتبوأ فيه دولة الإمارات مكانة مميزة في تقرير التكنولوجيا والابتكار 2023 الصادر عن منظمة الأمم المتحدة، حيث حلت الإمارات في مرتبة متقدمة عالمياً في التقرير، وقفز تصنيفها من المرتبة 42 في العام 2021 إلى المرتبة 37 في العام 2023، على صعيد مؤشر جاهزية التقنيات الرائدة، إذ حققت الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، نجاحاً كبيراً، في تعزيز تبني التكنولوجيا المتقدمة وتحفيز الابتكار.

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