تعزيز جودة حياة كبار المواطنين والمقيمين في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

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أكدت الدكتورة ليلى الهياس، المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية في دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، أهمية تعزيز جودة الخدمات المقدمة لكبار المواطنين والمقيمين في إمارة أبوظبي، ما يسهم في مواصلة الارتقاء بجودة حياتهم، وتوفير بيئة داعمة لهم، لذلك عملت الدائرة بجهد دؤوب على دعم هذه الفئة، التي تعتبر أحد أهم الأسس التي تقوم عليها استراتيجية أبوظبي لدعم جودة حياة الأسرة.

وأوضحت الهياس، أن التحديات لدعم جودة حياة كبار المواطنين تكمن في أربع محاور رئيسة، وهي أولاً المجتمع، ويتمثل في عزلة كبار السن، وقلة مشاركتهم في الأنشطة المجتمعية، وثانياً الإدارة المالية، وتتمحور حول الافتقار للاستعداد لمرحلة ما بعد التقاعد، كما أن النماذج التقليدية للعمل وبرامج التقاعد لا تواكب التغيرات الديموغرافية، وثالثاً المعيشة ونمط الحياة، وهنا يركز هذا التحدي حول التقدم بالعمر، الذي يصاحبه بعض الأمراض المزمنة وصعوبات الحركة، ويكمن التحدي الرابع في تقديم الرعاية، حيث لا يتوفر عدد كافٍ من مقدمي الرعاية المؤهلين.

وأشارت الهياس، إلى أن الفرص التي تعكف دائرة تنمية المجتمع على إرسائها في المجتمع لمواجهة تلك التحديات، تتضمن بناء مجتمع شامل يدمج جميع فئات المجتمع، حيث يشعر كبار السن أنهم مرتبطون بمجتمعهم، فضلاً عن تقديم برامج التأهيل للتقاعد والثقافة المالية، لضمان الاستقرار المالي لكبار السن، وسيتم توفير خدمات رعاية معيشية مستدامة بجودة عالية.

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