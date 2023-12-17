الطقس المتوقع في الإمارات خلال الأيام المقبلة
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس في الإمارات خلال الأيام المقبلة من الإثنين 18 ديسمبر إلى الجمعة 22 ديسمبر 2023 على النحو التالي:
الإثنين
الطقس: رطب على بعض المناطق الساحلية صباحاً – صحو بوجه عام وغائم جزئي أحياناً - تظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الساحلية والغربية نهاراً.
الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 30 كم/س
البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
الثلاثاء
الطقس: رطب على بعض المناطق الداخلية الغربية صباحاً – صحو بوجه عام وغائم جزئي أحياناً - تظهر السحب شرقاً بعد الظهر.
الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 30 كم/س
البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
الأربعاء
الطقس: رطب على بعض المناطق الداخلية صباحاً – صحو إلى غائم جزئي - تظهر السحب على بعض المناطق الشرقية والشمالية والجزر الغربية مع فرصة سقوط أمطار.
الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س
البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.
الخميس
الطقس: رطب على بعض المناطق الداخلية صباحاً – صحو إلى غائم جزئي - تظهر السحب على بعض المناطق الشرقية والشمالية والجزر الغربية مع فرصة سقوط أمطار.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س
البحر: خفيف إلى متوسط الموج قد يضطرب أحياناً مع السحب في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.
الجمعة
الطقس: رطب على بعض المناطق الداخلية صباحاً مع احتمال تشكل ضباب خفيف – صحو بوجه عام وغائم جزئي أحياناً - تظهر السحب المنخفضة على السواحل والجزر.
الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 30 كم/س
البحر: متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.