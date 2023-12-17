الطقس المتوقع في الإمارات خلال الأيام المقبلة

المصدر: البيان

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس في الإمارات خلال الأيام المقبلة من الإثنين 18 ديسمبر إلى الجمعة 22 ديسمبر 2023 على النحو التالي:

الإثنين

الطقس: رطب على بعض المناطق الساحلية صباحاً – صحو بوجه عام وغائم جزئي أحياناً - تظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الساحلية والغربية نهاراً.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 30 كم/س

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الثلاثاء

الطقس: رطب على بعض المناطق الداخلية الغربية صباحاً – صحو بوجه عام وغائم جزئي أحياناً - تظهر السحب شرقاً بعد الظهر.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 30 كم/س

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الأربعاء

الطقس: رطب على بعض المناطق الداخلية صباحاً – صحو إلى غائم جزئي - تظهر السحب على بعض المناطق الشرقية والشمالية والجزر الغربية مع فرصة سقوط أمطار.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.



الخميس

الطقس: رطب على بعض المناطق الداخلية صباحاً – صحو إلى غائم جزئي - تظهر السحب على بعض المناطق الشرقية والشمالية والجزر الغربية مع فرصة سقوط أمطار.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س

البحر: خفيف إلى متوسط الموج قد يضطرب أحياناً مع السحب في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.



الجمعة

الطقس: رطب على بعض المناطق الداخلية صباحاً مع احتمال تشكل ضباب خفيف – صحو بوجه عام وغائم جزئي أحياناً - تظهر السحب المنخفضة على السواحل والجزر.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 30 كم/س

البحر: متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

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