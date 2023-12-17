مؤتمر الإمارات لعلم الأمراض الجراحي يختتم أعماله بدبي

المصدر: وام

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أوصى "مؤتمر الإمارات لعلم الأمراض الجراحي 2023 "الذي اختتم أعماله في دبي اليوم بضرورة تطبيق النظم التشخيصية الجديدة في اختصاص أمراض الأنسجة و الخلايا حسب التوصيات الطبية العالمية وطبقاً للقواعد العلمية المتعلقة بمراقبة الجودة و الأداء و الفعالية.

شارك في المؤتمر الذي تنظمه شعبة جمعية علم الأمراض التابعة لجمعية الإمارات الطبية أكثر من 400 متخصص من مختلف دول العالم .

وأكدت الدكتورة موزة الشرهان رئيسة جمعية الإمارات الطبية رئيسة جمعية علم الأمراض في الجمعية رئيسة المختبرات الطبية في مستشفى دبي رئيسة المؤتمر أن المشاركون أوصوا كذلك بضرورة البدء بدراسة التطبيقات المختلفة والنظم المتنوعة للباثولوجيا الرقمية والباثولوجيا الجزيئية بأنواعها وأساليبها المختلفة واختيار الأفضل والأكثر فعالية ودقة. وشدد المشاركون على أهمية تكثيف المؤتمرات الداخلية والإقليمية لمتابعة كل جديد على صعيد التحديثات الجديدة و دعوة الخبراء العالميين في هذه المجالات للإستفادة من خبراتهم و آرائهم و اختباراتهم و اختياراتهم.

وتنوعت مواضيع الحلقات النقاشية في جلسات اليوم الأخير للمؤتمر لتشمل التشخيص الحديث للسرطان بمختلف أنواعه حيث أجريت نقاشات عديدة حول أهمية ادخال الذكاء الإصطناعي في التشخيص ،وتم التركيز على ضرورة أن يكون إدخال التقنية محصورا في اتمام عملية التشخيص وليس في استبدال التشخيص بالذكاء الإصطناعي نظرا لمحدودية التطبيقات الحالية ولأن عمليات الذكاء الإصطناعي تعتبر مساعدة ومساندة تكميلية في قياس عدد الخلايا السرطانية في النسيج وفي تحصيل قياسات معينة في تشخيص الأمراض السرطانية .

كما تم التركيز على ضرورة مراقبة هذه التقنيات قبل ادخالها في العمل الطبي في الدولة ومناقشة عدة مواضع ذات علاقة بالجودة قبل وخلال ادخال هذه التطبيقات لمنع حصول أخطاء طبية في تطبيقاتها.

وأكد المحاضرون على أن تطبيقات الذكاء الإصطناعي تساعد على قياس نسب الخلايا السرطانية في الغدد اليمفاوية حين انتشار الورم فضلا عن المساعدة على قياس نسبة الخلايا الخبيثة داخل النسيج .

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