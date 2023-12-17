بلدية دبي تدعم فعالية TEDx Happiness Street تعزيزاً لريادة دبي والإمارات في السعادة وجودة الحياة

المصدر: البيان

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تعزيزاً لريادة دبي كوجهة عالمية للعيش والسعادة وجودة الحياة، تدعم بلدية دبي فعالية "تدكس وشارع السعادة" TEDx Happiness Street 2023، من المنصة المعروفة عالمياً لمشاركة الأفكار وتحفيز التحوّل الإيجابي، التي تنطلق يوم 17 ديسمبر في مركز مؤتمرات مجمع دبي للمعرفة بمشاركة متحدثين من جميع أنحاء العالم، وتسلط الضوء على التزام دبي ودولة الإمارات بتوفير بيئة سعيدة لمواطنيها والمقيمين على أرضها.

وتتماشى رعاية بلدية دبي للحدث مع ثقافتها المؤسسية القائمة على مراعاة كافة عناصر جودة الحياة في أكثر من 160 خدمة تقدمها للجمهور، وذلك ضمن 14 قطاعاً مركزياً تتضافر فيها جهود موظفي ومهندسي وكوادر كلٍ منها من أجل غاية مشتركة هي خدمة الناس وإسعادهم انطلاقاً من رؤيتها كبلدية رائدة لمدينة عالمية.

وبهذه المناسبة قالت طيف الأميري، مدير إدارة التسويق المؤسسي في بلدية دبي: "تفتخر بلدية دبي بدعم فعالية TEDx Happiness Street كشريك استراتيجي، حيث تتماشى هذه المنصة بشكل مثالي مع استراتيجيتنا لجعل دبي أكثر ريادة واستدامة وجمالاً وتعزيز مكانتها كوجهة عالمية مفضلة للعيش للمقيمين والزوار. ونتطلع إلى الاستماع إلى الفنانين ورواد الأعمال وقادة الرأي والمواهب الذين يحدثون فرقاً إيجابياً في عالمنا".

بدورها، أوضحت بوجا أوني، المتحدثة المعتمدة من TEDx ومنظمة فعالية TEDx Happiness Street، أن "هذا الحدث مستوحى من روح العطاء التي تمتاز بها دولة الإمارات"، مشيرة إلى أن "الحدث يقام بالتعاون مع نخبة من المتحدثين الإماراتيين والمقيمين والدوليين، الذين سيتبادلون وجهات النظر ويعرضون إنجازات دبي ودولة الإمارات على الساحة الدولية أمام جمهور يزيد عن 39 مليون مشاهد".

وتشمل قائمة المتحدثين في الفعالية: أنس الحلبي، أول عازف عربي على آلة الهاند بان؛ وأحمد صلاح، عالم الفلك وصانع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي؛ وكريس بلير فنسنت، الفنان متعدد التخصصات؛ وسونيا سانديافو، الفنانة متعددة التخصصات ورسامة الجداريات ومصممة الأزياء وخبيرة الأناقة المعروفة؛ والشيف جيمس نايت باتشيكو، الشخصية التلفزيونية المشهورة والمؤسس المشارك لمجموعة طهاة دبي؛ ومعين البستكي، فنان ألعاب الخفة والخدع البصرية الإماراتي؛ ونسرين عبد الله، الصحفية ومدربة اللياقة البدنية ولاعبة الجوجيتسو؛ وعمير محمد، المبتكر الرياضي ولاعب كرة السلة المحترف في فئات أصحاب الهمم؛ وسعاد السويدي، أول مصورة إماراتية وعربية للحياة البرية؛ وسلامة محمد، رائدة الأعمال الإماراتية والمؤثرة الاجتماعية في مجال مرض البهاق والعناية بالبشرة؛ ديرين هارشانداني، مهندس الألعاب الداخلية، ورياضي التحمل، ورائد الأعمال، والمؤلف، والمدرب التنفيذي ومستشار NCS، وشيلينا براون، القاضية المتقاعدة في المحكمة العليا في كاليفورنيا والداعمة للمساواة والعدالة الاجتماعية وقائدة الرأي؛ ويويتشي سيتوياما، الناشط البيئي ومدير جمعية أبحاث باكتشر، وواعظ الشنتو الياباني.

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