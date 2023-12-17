متحف المستقبل يستقبل قادة العالم على هامش مشاركتهم في مؤتمر الأطراف COP28

المصدر: وام

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استقبل متحف المستقبل أكثر من 30 من رؤساء الدول وقادة الحكومات والوزراء من 30 دولة، على مدار أيام مؤتمر الأطراف COP28 الذي استضافته دولة الإمارات مؤخراً في مدينة دبي.

وضمت قائمة كبار الحضور الذين زاروا متحف المستقبل خلال هذه الفترة كلاً من فخامة ميغيل دياز كانيل رئيس جمهورية كوبا، ومعالي المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء السوري، ومعالي الدكتور تيرينس درو رئيس وزراء اتحاد سانت كيتس ونيفيس، ومعالي إدوارد ديفيد بيرت رئيس وزراء بيرمودا، ومعالي بوشبا كمال داهال رئيس مجلس وزراء جمهورية نيبال، ومعالي انييل سميث، رئيسة وزراء مقاطعة ألبرتا الكندية، ومعالي دينغ شيويه شيانغ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الصيني.

وأبدى هؤلاء الزوار خلال جولاتهم في المتحف إعجابهم بالتصميم المميز والدور الحيوي الذي يلعبه المتحف في تشكيل المستقبل وتصميم أفكاره، لصنع مستقبل أفضل للبشرية، كما اطلعوا على مبادرات المتحف وأقسامه وتجاربه الرائدة، ودوره في تطوير تقنيات وأفكار المستقبل، واحتضان الأفكار والمشاريع والأبحاث والمبادرات والدراسات النوعية.

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