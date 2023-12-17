شبكة الإمارات للشهب تصور آلافاً من الشهب الليالي الماضية

المصدر: البيان

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وثقت شبكة الإمارات لرصد الشهب والنيازك التابعة لمركز الفلك الدولي نشاطا مميزا لزخة شهب "التوأميات"، حيث صورت خلال ذروة الزخة أكثر من 3 آلاف شهاب ظهرت في سماء الإمارات.

وتقوم الشبكة بشكل آلي بتصوير الشهب حال ظهورها في السماء، وهي تتكون من ثلاث محطات منتشرة في أماكن مختلفة في صحراء أبوظبي، وتحتوي كل محطة على 17 كاميرا فيديو حساسة للضوء الخافت. وقد صورت الشبكة ليلة الأربعاء على الخميس 13-14 ديسمبر أكثر من 1800 شهاب، أما في ليلة الذروة ليلة الخميس على الجمعة 14-15 ديسمبر، وعلى الرغم من أن السماء كانت غائمة لساعات، إلا أن الشبكة في تلك الليلة صورت أكثر من 1600 شهاب.

ومن خلال هذه الصور تمكنت الشبكة من رسم مدار 1201 شهاب قبل دخوله للغلاف الجوي في الليلة الأولى، ورسم مدار 1065 شهاب لليلة الثانية، ورسم المدار يعني تحديد العناصر المدارية للحبيبة الغبارية التي كانت تدور حول الشمس قبل اصطدامها بالأرض وشكلت الشهاب الذي تم تصويره، ولا يمكن رسم المدار إلا أن تم تصوير نفس الشهب من قبل أكثر من محطة، حيث يمكن من خلال حساب المثلثات تحديد العناصر المدارية للحبيبات الغبارية هذه.

وبعد تصوير الشهب، تقوم المحطات بشكل آلي بتحليل الصور، وتحديد مسار ولمعان كل شهاب، وبعد ذلك ترسل المعلومات لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا في تعاون دولي يجمع المركز مع شبكات عالمية أخرى مماثلة بإشراف وكالة الفضاء الأمريكية ناسا. وتبين الصورة الأولى والثانية خارطة الإمارات مبين عليها الشهب التي تصويرها خلال الليلتين، وتبين الخارطة لكل شهاب الموقع الذي بدأ فيه بالظهور (الأصفر الداكن) والمكان الذي انتهى عنده الشهاب (الأبيض). كما ونرفق بعضا من صور الشهب المميزة التي تم تصويرها.

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