«إسكان الشارقة» تطلع على تجربة الاتصال في «جمارك دبي»

المصدر: دبي - البيان

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استقبلت جمارك دبي، ممثلة في إدارة الاتصال المؤسسي، وفداً زائراً من دائرة الإسكان بالشارقة، للاطلاع على مهام ومسؤوليات إدارة الاتصال المؤسسي والأقسام التابعة لها والجوائز التي حصلت عليها الإدارة خلال الفترة الماضية، ومن ضمنها جائزة أفضل فريق اتصال حكومي في جائزة الشارقة للاتصال الحكومي للعام 2023.

وأكد خليل صقر بن غريب، مدير إدارة الاتصال المؤسسي في جمارك دبي، أن الدائرة حريصة على تعزيز التواصل مع الجهات الحكومية لتبادل الخبرات العملية ونقل المعرفة التي تنعكس إيجاباً على تحسين مستوى الخدمة المقدمة للعملاء، كما تم إطلاع الوفد على تميز جمارك دبي في العمل الجمركي والجوانب الأخرى.

وجرى خلال اللقاء، بحث فرص التعاون الثنائي بين الطرفين، حيث اطلع وفد إسكان الشارقة على دور أقسام إدارة الاتصال المؤسسي، من خلال إبراز الدور الكبير الذي تؤديه الدائرة والإدارات والمراكز الجمركية في المحافظة على الأمن وحماية المجتمع، وكذلك آلية العمل وحملات التوعية والفعاليات والأنشطة التي تقام بالدائرة، والتي تشارك بها خارجياً والتسويق لها بما يتناسب مع سمعة جمارك دبي، إضافة إلى الاطلاع على أفضل الممارسات الإعلامية التي تتبعها إدارة الاتصال وأدائها الفائق في تعزيز التدفق المعرفي والإعلامي لكل الشركاء، مما أثمرت تجربتها وخبراتها وبناء العلاقات وتوطيدها مع الجهات الإعلامية المحلية والدولية، هذا بالإضافة إلى عرض مقومات حصول الإدارة على جائزة أفضل فريق اتصال حكومي في جائزة الشارقة للاتصال الحكومي.

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