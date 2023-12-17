شرطة أبوظبي تنظم ملتقى التوعية الأمنية الثاني

المصدر: أبوظبي - البيان

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نظم مركز شرطة الفلاح بمديرية شرطة المناطق الخارجية في شرطة أبوظبي، ملتقى التوعية الأمنية والمجتمعية الثاني لسكان منطقة الفلاح.

واستعرض الملتقى، مختلف القضايا الأمنية والمجتمعية والتعريف بالخدمات الشرطية المميزة للجمهور، وذلك بحضور العميد محمد عبدالله الحساني، مدير مركز شرطة الرحبة، والعقيد سعيد عبدالله العامري، مدير مركز شرطة الفلاح، وعدد كبير من سكان منطقة الفلاح.

وأكد العقيد سعيد عبدالله العامري، الحرص على تنفيذ توجيهات القيادة الشرطية للارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور وإسعادهم، وتحقيق جودة الحياة للمجتمع من خلال العمل المستمر للوقوف على احتياجاتهم وتوقعاتهم من خدمات مراكز الشرطة، وقدم النصائح والإرشادات حول كيفية تأمين ممتلكاتهم من السرقات. وأوضحت المقدم دكتور فاتن محمد مناحي، رئيس قسم الخدمات المساندة بمركز شرطة الفلاح، خلال إدارتها الملتقى، أنه يأتي ضمن جهود شرطة أبوظبي لتحقيق رؤيتها بأن تصبح الإمارة رائدة عالمياً في استدامة الأمن والأمان.

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