سلطان بن أحمد يشهد لقاء قيادة جامعة الشارقة لإعداد استراتيجيتها 2030-2024

المصدر: الشارقة - وام

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شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، أمس، في مدينة خورفكان، جانباً من لقاء قيادة جامعة الشارقة لإعداد استراتيجيتها 2030-2024.

وأشاد سموه، بما حققته الجامعة من منجزات متنوعة في المجالات العلمية والأكاديمية والبحثية والمجتمعية. وجرى خلال اللقاء، تناول نتائج الاستراتيجية السابقة ونسب إنجاز مستهدفاتها الرئيسة في كل قطاعات الجامعة، وأبرز التحديات التي واجهتها والحلول المقترحة للتعامل معها.

وتعرف سمو رئيس جامعة الشارقة، على نتائج أعمال الفرق المختصة للإعداد ووضع الاستراتيجية الجديدة للجامعة، بالتعاون بين كل الإدارات والأطراف والشركاء والمختصين، للوصول إلى استراتيجية متكاملة تحقق الأهداف الطموحة التي وضعتها الجامعة.

واستمع سموه، إلى شرح مفصل حول المقترحات الجديدة لاستراتيجية الجامعة، في المجالات الإدارية والعلمية والأكاديمية والبحثية.

من جهة ثانية، حضر سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، حفل الاستقبال الذي أقامه الفنان أحمد الجسمي بمناسبة زفاف نجله عمر إلى كريمة يوسف عبدالرحيم الزرعوني. وهنأ سموه، خلال حضوره حفل الاستقبال الذي أقيم في منطقة الرمثاء بمدينة الشارقة، العريس وذويه، متمنياً للعروسين الحياة السعيدة والمودة في حياتهم الأسرية.

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