حمدان بن محمد يحضر أفراح الحربي والعامري وأفراح بن غدير وبن هندي

المصدر: دبي - البيان

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حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أمس حفل الاستقبال الذي أقامه جابر عبدالله محمد الحربي، بمناسبة زفاف نجله خالد، على كريمة مبارك سعيد بن عويضان العامري، في منطقة ند الشبا بدبي.

وهنأ سموه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة.

كما حضر سموه، حفل الاستقبال الذي أقامه مشعان سعيد بن غدير، بمناسبة زفاف نجله محمد، على كريمة غدير محمد بن هندي، في قلعة الرمال بدبي.

وهنأ سموه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة، وأن ينعم الله تعالى عليهما بالبنين والرفاه والاستقرار، سائلاً الله العلي القدير أن يديم على دولتنا وشعبنا السعادة والاستقرار.

إلى ذلك، حضر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان حفل الاستقبال الذي أقيم مساء أمس في قاعة قلعة الرمال للأفراح بدبي بمناسبة زفاف محمد مشعان سعيد بن غدير إلى كريمة غدير محمد بن هندي. وهنّأ سموه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة، وأن ينعم الله تعالى عليهما بالبنين والرفاه والاستقرار، داعياً الله العلي القدير أن يديم على دولتنا وشعبنا الأمن والسعادة والاستقرار.رافقَ سموه، خلال الحفل الشيخ حميد بن عمار النعيمي والشيخ راشد بن عمار النعيمي نائب رئيس نادي عجمان والشيخ خالد بن حمدان النعيمي.

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