انطلاق مؤتمر الإمارات لعلم الأمراض الجراحي في دبي

المصدر: دبي - وام

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انطلقت في دبي أمس، فعاليات «مؤتمر الإمارات لعلم الأمراض الجراحي 2023»، الذي نظمته شعبة جمعية علم الأمراض التابعة لجمعية الإمارات الطبية لمدة يومين، في فندق «العنوان مارينا دبي»، بمشاركة 400 من الخبراء والأطباء المختصين من مختلف دول العالم.

وأكدت الدكتورة موزة الشرهان رئيسة جمعية الإمارات الطبية، رئيسة جمعية علم الأمراض في الجمعية، رئيسة المختبرات الطبية بمستشفى دبي، رئيسة المؤتمر.. أهمية هذا الحدث المرموق المتخصص في مجال علم الأمراض، معربة عن أملها في أن تكون نسخة هذا العام من الحدث، تجربة مفيدة ومثرية لجميع المشاركين.

وأشارت إلى أن المؤتمر يعد بمثابة منصة لاختصاصيي علم الأمراض، والمتخصصين في المختبرات والباحثين والأطباء للالتقاء معاً، وتبادل المعارف، وأحدث نتائج الأبحاث والممارسات المبتكرة. وقالت «على مدار يومين، سوف نتعمق في عالم علم الأمراض، ونستكشف تقنيات التشخيص المتطورة والعلاجات المتقدمة والاتجاهات الناشئة التي تشكل مستقبل الرعاية الصحية». وأوضحت أن فعاليات المؤتمر، تشمل عقد جلسات علمية، يشارك فيها خبراء مشهورون، ومناقشات محفزة للتفكير وجلسات نقاش تفاعلية .

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